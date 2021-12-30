Преемница Пугачевой: киевлянку Лободу перед Новым годом признали народной артисткой России

В 2013-м году Светлана Лобода получила звание "Заслуженной артистки Украины". Но ее знают и любят не только в родной Незалежной, но и во многих странах мира. Недавно даже в самом центре Нью-Йорка на Таймс-сквер появились ее огромные портреты. А это дорогого стоит. Сегодня певица доказала, что является лучшей исполнительницей и в России.

Канал "Русская музыка" популярной социальной сети "ВКонтакте" подвел музыкальные итоги года. Светлана Лобода, по мнению миллионов подписчиков, стала победителем сразу в двух важных номинациях. Ее клип на песню "Родной" был назван лучшим, а саму исполнительницу назвали лучшей исполнительницей России уходящего года.

"Это признание миллионов того факта, что Лобода – по-настоящему народная артистка, песни которой знают и любят люди всех возрастов", – отметили организаторы голосования.

Действительно, каждая ее песня – хит, каждый клип – сенсация, каждое шоу – откровение. Недаром ведь несколько лет назад сама Алла Пугачева благословила Светлану Лободу – все сразу стал говорить, что Примадонна назначила молодую звезду своей преемницей.

Сегодня 39-летняя исполнительница – главная законодательница моды и вкуса на нашей эстраде. Суперзвезда – это о Лободе! Кажется, нет жанра, нет стиля, который бы не был ей подвластен. Харизма, сексуальность, яркость – вот три слагаемых ее безусловного и многолетнего успеха у зрителя.

Ну и голос – чарующий и мощный! – который проникает сразу в сердце. И кажется, что это про тебя лично поет Светлана, твою историю рассказывает.

Награждать артистку за талант и красоту будут сразу после Нового года. Его, кстати, певица отметит на работе – будет петь для состоятельной публики в подмосковной Барвихе. Билеты по 250 тысяч на выступление лучшей певицы России раскупили за несколько дней.