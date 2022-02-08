Выводит из себя: похоронивший жену Шепелев проболтался о своих вредных привычках

Дмитрий Шепелев поведал, что же в нем раздражает его возлюбленную.

Дмитрий Шепелев нашел свое счастье рядом с Екатериной Тулуповой. Влюбленные живут вместе несколько лет. По словам ведущего, его отношения идеальны. Однако он все же не скрывает, что порой у них возникают недопонимания. Как правило, конфликты возникают из-за вредных привычек шоумена, которые проявляются в быту. Именно они нередко выводят из себя его избранницу.

Недавно Шепелев поведал, что же так раздражает Тулупову в его поведении. Как оказалось, телеведущий – далеко не подарок. Например, он может везде оставлять чашки с кофе и книги и не убирать их. Также он крайне редко помогает в мытье тарелок и бросает контейнеры от линз не в урну, а в раковину. Возлюбленная Дмитрия даже в шутку говорила ему, что, если бы он был оленем, охотники нашли бы его в лесу по кофейным кружкам. Шепелева же это удивило, ведь он искренне считал, что является идеальным мужчиной.

Кстати, несмотря на то, что пара встречается уже несколько лет, ведущий не спешит звать возлюбленную под венец. Так, он считает, что штамп в паспорте не имеет большого значения. Поскольку уж он-то точно не сделает отношения более крепкими.

Напомним, что ранее Шепелев похоронил свою гражданскую жену Жанну Фриске. Несмотря на то, что они не были женаты официально, у них родился сын Платон.