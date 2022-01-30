Бросил жену после ЗАГСа: Шепелев рассказал о неудавшемся браке

Дмитрий Шепелев рассказал, как бросил жену ради работы буквально через несколько недель после бракосочетания.

В последнее время звезды отечественного шоу-бизнеса начали рассуждать о необходимости замужества. Так, недавно сваха передачи "Давай поженимся!" Роза Сябитова рассказала о выгодности брака. Противоположную позицию занял Дмитрий Шепелев.

В своем "Инстаграм" он опубликовал пост, в котором задался вопросом о необходимости штампа в паспорте. По его мнению, официальное бракосочетания "вообще ни на что не влияет". В подтверждение своих слов он рассказал весьма нелицеприятную историю, которая произошла с ним. В юном возрасте телеведущий встречался с девушкой, которая мечтала выйти за него замуж. Шепелев же на тот момент грезил карьерой. Чтобы подтолкнуть возлюбленного к серьезному шагу, она заявила, что им необходимо пожениться, так как иначе им в будущем грозит расставание. Дмитрий поверил и согласился на женитьбу. "Просто пришли, подписали и ушли", – описал телеведущий момент бракосочетания.

История закончилась печально. Шепелев быстро прочухал, что его развели на штамп в паспорте. А потому уехал тв Киев, бросив новоиспеченную жену, как только ему предложили работу. "Больше мы никогда не виделись", – подытожил он. Именно поэтому теперь звезда считает, что замужество не имеет никакого смысла.