Стал известен точный сегодняшний вес изменившейся Заворотнюк

Говорят, актрису лечат именно вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для нее. "Они распознают чужаков и обучают иммунную систему их атаковать", – уточнил завлабораторией пролиферации клеток Петр Чумаков.
Недавно в прессу попал кадр с камер наружного наблюдения, на котором, вероятно, запечатлена знаменитая актриса в ее теперешнем тяжелом состоянии – грузная, сильно располневшая, неузнаваемая. "Не понимаю, как люди не боятся. Ведь мы все под Богом ходим. Ну что здесь лезть. Человек болеет, очень тяжело, нет сил этим делиться. Что непонятного", – возмущалась тогда безобразной утечкой ее старшая дочь Анна.
В актерской базе значится, что на пике карьеры звезда сериала "Моя прекрасная няня" при росте 164 сантиметра весила 54 килограмма. А какие параметры сегодня у ее красавицы-дочери? "175 см 55 кг", – сообщила всем заинтересованным Анна Заворотнюк в соцсетях.
Она похвасталась на своей странице в "Инстаграме" свежим снимком, сделанном в гламурном ресторане, и спросила поклонников: "Какая кухня у вас самая любимая? Моя итальянская и паназиатская". Люди заметили, что дочь Анастасии Заворотнюк снова изменилась и стала еще прекраснее.