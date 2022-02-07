Внучка проговорилась о судьбе вышедшей из психушки Светличной: Я ничего не имею против домов престарелых

В психиатрической клинике артистка провела три месяца. Там она оказалась после того, как ей диагностировали проблемы с сосудами головного мозга и обнаружили изменения в поведении. В настоящее время Светлана Светличная живет в своей столичной квартире.
Однако внучка знаменитости Мария Ивашова не исключает, что долго дома ее бабушка не пробудет. Она рассказала, что ее, возможно, ждет. Женщина сообщила, что сейчас звезда чувствует себя хорошо, но в любой момент все может измениться.
Тогда, по словам Марии Ивашовой, близким ничего не останется, как отправить Светлану Светличную в специализированное учреждение – уже в дом престарелых. Внука актрисы отметила, что пока они справляются своими силами, с приходящей сиделкой.
"Я ничего не имею против домов престарелых", – заявила женщина в шоу "Пусть говорят" Первого канала. Она заявила, что, если состояние Светланы Светличной ухудшится, то родные не станут отказываться от помощи профессионалов.
Как писали "Дни.ру", в минувшем году Светлана Светличная ушла из дома в неизвестном направлении и пропала с радаров. Ее искали волонтеры и полиция. В итоге звезду обнаружили на ток-шоу. Лариса Гузеева объяснила причину пропажи коллеги.