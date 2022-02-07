Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Понедельник
7 февраля
Лента новостей
20:47
"Отцепись, больной!": Алибасов вычеркнул сына из своей жизни после его предложения Федосеевой-Шукшиной
20:44
Внучка проговорилась о судьбе вышедшей из психушки Светличной: Я ничего не имею против домов престарелых
19:52
Врачи предупредили о нарушении работы мозга после коронавируса
19:50
"Блевать охота": Сбежавшая от мужа Тодоренко нагуляла две полоски
19:42
Лукашенко назвал условие для признания Крыма и Южной Осетии
19:19
"Даже я не знала того, что знал он": любовница рассказала о сексе с Мережко
18:46
На Украине объявили набор в партизаны для борьбы с Россией
18:45
"Не вылезать из постели часами": Волочкова пустила Борисову в свою спальню
18:44
"Голенькая на пару часиков": Бледанс отдалась Тарзану на глазах у Королевой
18:33
Лера Кудрявцева сообщила о пропаже дочери
18:16
Режиссер "Цыпленка жареного" об умершем сыне Иване Рудакове: Он будто сжатая пружина
18:08
"Серьезно?": неизвестную Дочь Меладзе довели до слез на Украине
18:07
Ученые нашли новый простой способ справиться с гипертонией
17:58
Деньги и связи: Лоза разоблачил триумф дочери Меладзе на шоу "Голос"
17:50
Заболевшая Яковлева ответила на вопрос о своем состоянии
17:49
"Отношения это работа": Разревевшаяся Брежнева взорвалась после вопросов о разнице в возрасте
17:46
"Я год просидела дома и проплакала": дочь онкобольной Заворотнюк заставили оправдаться за красивую жизнь
17:34
"Что за идиоты? Уберите их отсюда": режиссер "Лихача" прогнал зазнавшегося Никиту Панфилова
17:23
Пять фактов о самом дорогом ресурсе
17:11
Плясок под иконами не будет: концерт Анне Вески в Храме Христа Спасителя отменили
16:54
"Недолюбленная тетя": Опозоренная Волочкова вылила ушат помоев на Голубкину
16:53
Такое не празднуют: родная дочь наплевала на важный день Веры Брежневой
16:44
Куликова высказалась о странном поведении своей героини из "Склифосовского" после критики зрителей
16:20
"Куда это вы размахались руками-то?!": Поргина публично набросилась на мать Бузовой
16:15
"Пусть спросит у Малахова": подурневшего Хабенского призвали носить парик
15:54
Несколько десятков тысяч в месяц: какая пенсия у Якубовича и других звезд шоу-бизнеса
15:39
Вся правда об изменах замужней Заворотнюк: Ее защищали
15:36
"В нем все и сразу": Рыжий из "Иванушек" признался в чувствах "лучшему" мужчине
15:35
"Все начинает затухать": как сейчас живет 53-летний Сергей Астахов из сериала "Девушки с Макаровым"
15:28
В Госдуме назвали причину рекордного сокращения населения России
15:27
"Пою лучше, чем в оригинале": дочь Меладзе покорила шоу "Голос"
15:21
В Кремле заявили о нежелание Запада обсуждать гарантии безопасности для России
15:19
В США объявили сроки "вторжения" России на Украину
15:19
Повзрослевшая дочь Агутина поразила глубоким декольте
15:16
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по ковиду
15:08
Не выходит в свет и живет с мужем порознь: что стало с молодой женой Якубовича
15:07
"Атака на легкие и бронхи": злая шутка над забившей на здоровье МакSим
14:57
Сколько заплатила Собчак за прощение пострадавшей в смертельном ДТП женщине
14:43
"Забудьте мечтать от этом": звезда "Дома-2" отказалась возвращаться к мужу
14:41
О браке речи не идет: отец назвал причину нежелания Виторгана звать Нинидзе замуж
14:40
"Сейчас пытаются убить": Лукашенко заявил о готовящемся на него покушении
14:36
"Придурки!": Голубкина публично выругалась в адрес родных детей
14:33
Возраст не щадит: Анджелина Джоли превратилась в заурядную пенсионерку
14:16
Пропавшая дочь Валерии шокировала признанием: Ужасающая ситуация!
14:09
"Катя была в немилости": почему Куравлев в завещании оставил дочь с носом
14:04
Украина "прилагает максимум усилий" для борьбы с "Северным потоком – 2"
14:03
"Жизнь превращается в ад!": Алибасов после схватки с Федосеевой-Шукшиной вступился за блогера
13:59
Звезда сериала "Девушки с Макаровым" "выкрала" рожденного от известного режиссера сына
13:52
Жуткие снимки откачавшей жир 41-летней Семенович
13:50
Больше не певица: жена Николаева сменила профессию
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Понаровская дала смачную оплеуху Пугачевой: Деревня
Цымбалюк-Романовскую застали в объятиях мужчины постарше: Познакомились неделю назад
Ушел с улыбкой: Прохор Шаляпин отправился на небеса
Мать о разрыве Бузовой с Манукяном и Тарасовым: Я предупреждала!
Еда между ног и выпавшая грудь: Показавшую лишнего Бузову жестко приложили
Больную 81-летнюю Светличную бросили умирать сиделке: Будет приходить 3 раза в день
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Внучка проговорилась о судьбе вышедшей из психушки Светличной: Я ничего не имею против домов престарелых

Внучка проговорилась о судьбе вышедшей из психушки Светличной: Я ничего не имею против домов престарелых

81-летняя Светлана Светличная недавно вышла из больницы. Теперь о ней заботится приходящая сиделка. Родственница призналась, что не питает иллюзий о будущем звезды.
прочитано 103 раза

В психиатрической клинике артистка провела три месяца. Там она оказалась после того, как ей диагностировали проблемы с сосудами головного мозга и обнаружили изменения в поведении. В настоящее время Светлана Светличная живет в своей столичной квартире.

ПО ТЕМЕ

Больную 81-летнюю Светличную бросили умирать сиделке: Будет приходить 3 раза в день

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Светлана Афанасьевна Светличная

Светлана Афанасьевна Светличная актриса

Однако внучка знаменитости Мария Ивашова не исключает, что долго дома ее бабушка не пробудет. Она рассказала, что ее, возможно, ждет. Женщина сообщила, что сейчас звезда чувствует себя хорошо, но в любой момент все может измениться.

Тогда, по словам Марии Ивашовой, близким ничего не останется, как отправить Светлану Светличную в специализированное учреждение – уже в дом престарелых. Внука актрисы отметила, что пока они справляются своими силами, с приходящей сиделкой.

"Я ничего не имею против домов престарелых", – заявила женщина в шоу "Пусть говорят" Первого канала. Она заявила, что, если состояние Светланы Светличной ухудшится, то родные не станут отказываться от помощи профессионалов.

Как писали "Дни.ру", в минувшем году Светлана Светличная ушла из дома в неизвестном направлении и пропала с радаров. Ее искали волонтеры и полиция. В итоге звезду обнаружили на ток-шоу. Лариса Гузеева объяснила причину пропажи коллеги.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 20:44 Источник: "Пусть говорят" Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жаркий поцелуй Сухорукова и Светличной

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Голенькая на пару часиков": Бледанс отдалась Тарзану на глазах у Королевой

Втроем веселее
Шоу-бизнес

"Не вылезать из постели часами": Волочкова пустила Борисову в свою спальню

Балерина была откровенна
Шоу-бизнес

Плясок под иконами не будет: концерт Анне Вески в Храме Христа Спасителя отменили

Поклонники в шоке
Шоу-бизнес

"Отношения это работа": Разревевшаяся Брежнева взорвалась после вопросов о разнице в возрасте

Певица счастлива с мужем

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

Врачи предупредили о нарушении работы мозга после коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей ситуацией по ковиду
В России за сутки выявили 171 905 новых случаев коронавируса
Вирусолог Альтштейн назвал сроки исчезновения коронавируса

Спорт

"Вторые из-за того, что мы в Пекине?": китайские фигуристы утерли нос паре из России
Лыжница Непряева принесла России первую медаль на Олимпиаде в Пекине
"Хочу, чтобы все это закончилось": российская биатлонистка устроила скандал на Олимпиаде
"К россиянам субъективны": Разъяренная Навка накинулась на Олимпийских судей из-за несправедливости

Регионы

В Подмосковье грабитель погиб при попытке взорвать банкомат
В Иркутской области мужчина поджег сожительницу и детей
В Калмыкии на трассе опрокинулся автобус с футболистами
Во Фрязино загорелась мебельная фабрика
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+