"Даже я не знала того, что знал он": любовница рассказала о сексе с Мережко

30 января в возрасте 84 лет скончался Виктор Мережко. В шоу "Звезды сошлись" на НТВ знаменитости вспомнили талантливого кинорежиссера и драматурга.

Одной из тех, кто пришел отдать дань памяти звезды, стала Анастасия Булгакова. Женщина поведала, что продолжительное время была его любовницей. Она раскрыла интимные детали жизни с Виктором Мережко, чем вызвала шквал критики в свой адрес.

Артист умер от последствий коронавируса. Он был женат всего раз. После смерти супруги Тамары сценарист дал себе слово больше не женится и не нарушил его.

Виктор Мережко всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Анастасия Булгакова была избранницей знаменитости последние четыре года. Их роман процветал, несмотря на большую разницу в возрасте. Режиссер был старше любовницы на 35 лет.

По словам Анастасии Булгаковой, их отношения были очень эротичными, яркими и сексуальными. "Он настолько гибкий, что даже я не знала того, что знал он", — разоткровенничалась женщина. Она призналась, что ее не смущало отсутствие обручального кольца. Замуж за актера Булгакова не собиралась.

Также она заявила, что у них с Виктором Мережко не было никаких цветов и ресторанов. Все быстро разворачивалось "по взрослому сценарию". После таких откровений публика обрушилась на женщину. Ее призвали лучше помолиться и осудили за интимные подробности. Анастасия Булгакова не смутилась, сказав, что в Бога не верит. Кроме того, она заявила, что не претендует на наследство Виктора Мережко.