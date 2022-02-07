"Серьезно?": неизвестную Дочь Меладзе довели до слез на Украине

Лия Меладзе выступила на проекте "Голос Украины". 17-летнюю начинающую звезду оценили члены жюри.

С бывшей женой продюсер Константин Меладзе жил в браке 19 лет. Экс-супруга музыканта, юрист и участница конкурса "Мисс Украина – 92" Яна Сумм родила от него троих детей. Пара распалась в 2013 году.

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Средняя дочь Константина Меладзе 17-летняя Лия пошла по отцовским стопам и посвятила себя музыке. Она участвует в украинском проекте "Голос". На днях в Сети появилось видео прослушиваний наследницы Меладзе, на кадрах которого девушка исполняет песню "Алилуйя".

В конце песни к ней повернулись члены жюри, среди которых был исполнитель Потап. Он не узнал девушку и очень удивился, когда она назвала себя дочерью Константина Меладзе. Судя по всему, на Украине она не известна. "Серьезно?" – воскликнул он.

Лия Меладзе очень чувственно и проникновенно исполнила свою песню. В конце она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. А когда судьи начали хвалить ее, слезы полились настоящей рекой. Все закончилось тем, что ее пришлось успокаивать. Бывшая солистка группы "Время и стекло" поднялась на сцену и обняла девушку.

Лия Меладзе призналась, что ей бывает в семье очень одиноко, и не хватает внимания отца. Она начала заниматься музыкой, чтобы привлечь его внимание.