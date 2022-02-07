Несколько десятков тысяч в месяц: какая пенсия у Якубовича и других звезд шоу-бизнеса

Многие думают, что, выходя на пенсию, отечественные знаменитости получают от государства фантастические суммы. Однако, как оказалось, это не так. Недавно стало известно, какова пенсия о самых популярных людей России.
"Крутите барабан", – эту фразу уже много лет произносит Леонид Якубович. Однако пенсия у него не такая высокая, как кажется на первый взгляд. Известный телеведущий без доплат получает примерно двадцать три тысячи рублей. Причем это даже больше, чем получает Михаил Боярский. Так пенсия всеми известного мушкетера не превышает двадцать тысяч рублей. Однако вместе с доплатами сумма становится больше. Так, у Якубовича она вырастает на тридцать тысяч.
Еще меньше получает Алла Пугачева. Вместе со всеми надбавками выплата Примадонны составляет около сорока семи тысяч рублей. Кстати, по сообщению журналистов, пенсионные она отдает на благотворительность.
Как сообщается, наиболее низкая выплата у Льва Лещенко, он получает примерно тридцать тысяч. Стоит отметить, что певец не спешит уходить на заслуженный отдых. Так, несмотря на возраст, он все равно продолжает давать концерты и выступать на корпоративах.
Напомним, что с этого месяца государственная выплата для пенсионеров увеличилась. Так, после индексации пожилые люди начнут получать на полторы тысячи больше.