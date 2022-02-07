"Забудьте мечтать от этом": звезда "Дома-2" отказалась возвращаться к мужу

Екатерина Колисниченко – одна из наиболее ярких участниц "Дома-2" за всю историю шоу. Однако семейную идиллию у нее так и не вышло построить. Так, она разошлась год назад со своим возлюбленным, от которого родила ребенка.
Екатерина нередко делится со своими подписчиками подробностями личной жизни. Так, она делится последствиями разрыва и порой даже опровергает слухи о воссоединении с избранником. Недавно один из фолловеров написал ей, что она должна вернуться к Алексею. Поклонник также добавил, что мечтает увидеть пару вместе. Однако звезда "Дома-2" скептически отнеслась к такому предложению. Так, она заявила: "Забудьте мечтать об этом".
Также недавно блогерша заявила, что так была влюблена, что раньше не замечала странностей в поведении экс-супруга. По ее словам, сильные чувства лишили ее рационального мышления. Так, она была неосознанна в отношениях из-за любви, а потому не задавала никаких вопросов.
Напомним, что Екатерина даже не считает бывшего избранника хорошим отцом. Дело в том, что Алексей не помогает финансово сыну. Кроме того, мужчина грубо общается со звездой "Дома-2". Также Колисниченко предполагает, что бывший супруг выкладывает снимки с мальчиком только для подписчиков. Именно поэтому женщина разочаровалась в экс-возлюбленном.