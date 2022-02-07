"С головой надо дружить!": беспечный Галкин подверг опасности своих детей

Максим Галкин проводит много времени со своими детьми, однако иногда даже не думает об их безопасности.

Недавно знаменитый юморист делился с подписчиками, как развлекается со своими детьми – Лизой и Гарри. На опубликованном им видео двойняшки в сопровождении папы катаются с горки в деревне Грязь, где проживает семейство.

Времяпрепровождение супруга Аллы Пугачевой и детей выглядит весело, однако эксперты усомнились в безопасности таких зимних утех. Дело в том, что катание с горки могло закончиться для малышей плачевно, потому что сконструирована она без учета мер осторожности. У спуска находятся огромные бетонные заборы, столкновение с которыми может стоить жизней двойняшек. По словам травматолога Владимира Голубева, катание с горок могло закончиться как ушибами или переломами, так и сотрясением мозга.

"С головой надо дружить", — посоветовал шоумену обеспокоенный специалист.

К слову, даже дочь Максима Галкина 8-летняя Лиза сочла такое времяпрепровождение опасным и назвала горку "аттракционом ужасов". Однако слова наследницы супруга Пугачевой не остановили: он помогал двойняшкам спускаться и подниматься на склон, предвкушая очередной спуск. Какие мысли на этот счет у Примадонны, неизвестно, но стоит отметить, что она переживает за здоровье и состояние двойняшек и даже в одно время разработала для них бездрожжевую диету.