"Подонки": Дочь Заворотнюк пригрозила расправой слившим фото ее онкобольной матери

Дочь актрисы Анна прокомментировала громкий скандал. Она уверена – пакостникам, распространившим фото Анастасии Заворотнюк, может не поздоровиться.

Неделю назад в Сети появился неожиданный кадр с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, на нем запечатлели онкобольную Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева. До последнего люди не были уверены, что на снимке именно актриса. Однако дочь звезды Анна, судя по всему, развеяла сомнения.

Поклонники прямо обратились к девушке, чтобы узнать ее мнение по поводу скандального изображения. "Как Вы относитесь к тому ужасному факту, что какие-то подонки слили в сеть фото?" — спросили у Анны в "Инстаграм".

Блогерша не стала опровергать причастность Анастасии Заворотнюк к снимку. Более того, Анна пригрозила пакостникам божьей расправой. По ее мнению, такое просто так с рук не сходит.

Наследница звезды отметила, что все люди находятся под властью бога, который способен наказывать за проступки. По мнению девушки, вредителям стоит бояться небесной кары.

Напомним, коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" назвал виновных в распространении нежелательного кадра актрисы. По словам артиста, они получили небольшой гонорар за подлость.

Как писали "Дни.ру", сейчас дочь Анастасии Заворотнюк развлекается в Дубае. Она давно запланировала поездку и смогла улететь с трудом. В инстаграм-аккаунте модель показала соблазнительное фото из бассейна.