"Кости уже хрупкие": Травмированный Буйнов пожаловался на проблемы

Александр Буйнов серьезно сломал руку.

В начале января артист поделился с поклонниками неприятной новостью – он сломал руку при падении с лестницы. Травма оказалась серьезной, кости были смещены, Буйнову вставили спицы и наложили гипс. Прошел почти месяц с момента перелома, но рука еще не срослась.

О том, как проходит реабилитация, Александр Николаевич периодически рассказывает в своем блоге. Он опубликовал видео в "сторис", где показал, как врач обрабатывает заживающую рану. 71-летний артист с иронией прокомментировал происходящее. "Сейчас, видно, возраст сыграл злую шутку. Кости уже хрупкие стали. Хотя я и витамины употребляю, и зарядку делаю", – пожаловался на проблемы Буйнов.

Александр Николаевич не теряет оптимизма и отмечает, что на свой возраст он не выглядит и не ощущает себя. Артист признается, что следит за здоровьем и держит себя в форме для того, чтобы иметь возможность выступать как можно дольше.

Ранее Александр Буйнов удивил поклонников своим голым телом. Несмотря на преклонный возраст, музыкант действительно в прекрасной форме. Видно, что он следит за собой, как и рассказывает поклонникам. Фото Буйнова появилось в блоге Дениса Майданова. На нем артист в компании владельца аккаунта и Григория Лепса. Поклонники отметили, что артисты прекрасно выглядят.