"Вау": 71-летний Буйнов показал голое тело

Эстрадный певец развеялся в компании мужчин. Александр Буйнов поразил россиян.

Российский музыкант Денис Майданов опубликовал в "Инстаграм" кадры с коллегами по цеху. На снимках он довольно улыбался в компании Стаса Михайлова и Александра Буйнова. Артисты встретились за кулисами театра Российской Армии и решили провести время вместе. Сначала они просто болтали на житейские темы вроде ковида, стройности и возраста, а потом устроили фотосессию.

Александр Буйнов отличился среди своих товарищей. 71-летний артист нацепил темные очки и показал голое тело. Перед объективом он щеголял с обнаженным торсом, накинув на шею полотенце. На груди у певца висел православный крест.

Все трое мужчин явно были довольны. Они расплывались в счастливых улыбках и даже немного пошалили. Чтобы снимки получились привлекательнее, Денис Майданов и Григорий Лепс показали на пальцах жест "коза", который часто используют рокеры. Александр Буйнов за ними чуть-чуть не успел, сжимая кисть в кулаке.



Пользователи Сети отметили, что артисты выглядят здорово и позитивно. "Четкие мужики!", "Круто смотритесь!", "Вау, золотой состав!", "Красавчики! Так и надо!", "Веселые ребята", "Супер, такие классные!" — написал народ в комментариях. Александр Буйнов и его друзья оставили у россиян приятное впечатление.