Борисов ужаснулся страшным похоронам забытого всеми Куравлева

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев умер 30 января на 86-м году жизни. Актер заболел коронавирусом за и был госпитализирован в больницу в Коммунарке за месяц до смерти. У него развилась пневмония. В клинике состояие актера удалось более-менее стабилизировать. После лечение его выписали в столичный хоспис.
Актера похоронили на Троекуровском кладбище 1 февраля. О дате и времени прощания звезды не знали до последнего. Многим сказали, что похороны будут проходить в закрытом формате и приезжать не нужно.
Среди тех, кто получил такую информацию, был российский ведущий Дмитрий Борисов.
"Просто никого не позвали. Жуткая ситуация, когда народного артиста провожают два человека", – заявил Борисов.
Прощание с Леонидом Куравлевым было организовано в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Позже в СМИ писали, что несмотря на информацию о закрытых похоронах прощаться с актером пускали всех, но было уже поздно. На прощании присутствовали от силы человек 60, среди которых было всего два актера – Сергей Степанченко и Дмитрий Харатьян.
На сайте Союза кинематографистов сообщалось о месте и времени прощания, но никто не приехал. При этом многие звезды, в том числе российский художник Никас Сафронов рассказал, что как и многие другие, не смог узнать точную дату, время и место похорон. По словам художника, члены семьи Леонида Куравлева не отвечали на звонки.