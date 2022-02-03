Скинувшая 40 кг пышка из "Дома 2" поразила мужа горячим танцем

28-летняя звезда телестройки Саша Черно вместе с супругом и сынишкой проводит время в Доминиканской республике.



У семьи совершенно нет времени скучать, ведь каждый ее день полон новых развлечений, а муж Черно 30-летний Иосиф Оганесян с удовольствием делится с подписчиками подробностями отпуска.

Так, вчера звезды "Дома 2" решили отправиться на морскую прогулку на яхте. Конечно, Оганесян не упустил возможности показать свою жену, которая, к слову, похудела на 40 килограммов: Черно не постеснялась надеть яркий раздельный купальник и сверкнуть своими формами. Сначала девушка спокойно гуляла по полной танцующих людей яхте, а потом сделала то, что сильно удивило ее супруга, – пустилась в пляс вместе с другими отдыхающими.

Как объяснил Оганесян, обычно Александру приходится силой заставлять танцевать, но в этот раз она растрясла телеса по полной. Бывший участник телестройки показал видео, на котором видно, как похудевшая и расслабленная Черно наслаждается происходящим.

Кажется, что комплексов у веселой пышки нет, даже несмотря на неидеальную фигуру. К слову, недавно теледива поделилась с подписчиками снимком, на котором предстала в одном купальнике и продемонстрировала свою фигуру. Эффект от похудения не заметить сложно, а сама Черно уверяет, что на достигнутом не остановится: в ее планах сбросить еще килограммы и избавиться от обвисшей кожи.