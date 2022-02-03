"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка

Соперница Людмилы Зыкиной стала героиней программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Надежда Крыгина рассказала, что ее первые длительные любовные отношения продлились порядка трех лет. В этом союзе Надежда Крыгина могла стать мамой, но возлюбленный не хотел детей.
Певица призналась, что пошла на поводу у избранника и сделала аборт. Теперь она считает тот роман большой ошибкой. По словам певицы, мужчина изменял ей и давил на нее, заставляя делать то, чего она не хотела.
"Это касается греха... Я могла родить", — поделилась знаменитость. "Он был не человек. Он был гадом", – заявила Надежда Крыгина.
Через некоторое время певица встретила экс-супруга Людмилы Зыкиной Виктора Гридина. Тогда ходили слухи, что якобы Надежда Крыгина увела артиста из семьи. Однако, по словам исполнительницы, это вовсе не так.
Соперница Людмилы Зыкиной рассказала, что вышла замуж за мужчину в 32 года. Она подчеркнула, что тогда Гридин уже развелся с певицей. Роман начался в Германии. Влюбленные прожили вместе всего два года, а потом Виктор Гридин заболел. В 1997 году мужчина умер. Общих детей у пары не было.