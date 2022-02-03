"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка

Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
партнеры
Четверг
3 февраля
Лента новостей
17:14
На Дмитровском шоссе при столкновении фуры с автовышкой погиб рабочий
16:51
Оголившаяся Шнурова произвела фурор после новости о беременности
16:50
Волочкова нашла способ озолотиться после расставания с любовником
16:48
Новая грудь в подарок на окончание школы: Кравец об имплантах рано созревшей дочке
16:45
12 миллионов за контракт: Рудковская рассказала о заработках 9-летнего Гном Гномыча
16:42
"Ужас": Дрыгающийся Моисеев и несуразная Бабкина опозорились на людях
16:37
Попало в глаза и легкие: что случилось с Ильиным на съемках "Склифосовского"
16:35
Макрон проведет телефонные переговоры с Путиным и Зеленским
16:23
Святый Боже: что положили в гроб к убитому ковидом Мережко
16:14
На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
16:02
Семейная идиллия: 72-летняя Пугачева без макияжа довела до экстаза
15:58
Скинувшая 40 кг пышка из "Дома 2" поразила мужа горячим танцем
15:56
Грязным склокам Собчак и Шнурова дали правовую оценку: Разберутся без суда
15:53
СМИ сообщили о свадьбе Петрова и Милославской: Будет ли торжество пышным
15:53
"Невероятно": Заворотнюк вывалила пышную задницу в бассейне
15:52
"Может подать иск": Бурунов лишился важного после шоу Урганта
15:44
Звезда сериала "Девушки с Макаровым" о своем дефекте: Поможет карьере
15:39
"Подписали кабальный контракт": лидер Artik & Asti защитился от мордобоя с новой участницей
15:35
России не грозят "никогда не виданные" санкции США – экономист Мовчан
15:09
"Смотреть не хочется!": полуголая Подольская взбесила россиян
15:02
"Бегство из "Современника" и слухи об изменах Меньшовой: личная жизнь звезды "Склифосовского" Гордина
15:00
Слишком мало шансов: звезда "Моей прекрасной няни" опустила руки
14:56
Одного застала в постели с юной дочкой, а другому простила избиение: как Пугачева относилась к своим зятьям
14:45
"Вы совсем?": Разъяренная Толкалина взорвалась из-за оскорблений
14:43
"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка
14:33
Овдовевшего Шаляпина пристыдили после странной выходки: Лучше бы сына уже держал
14:30
"Сухой": покрасневший Тимати вызвал шок
14:29
"О, Боря!": Народ принял за Моисеева знаменитого артиста СССР
14:21
"Не прибавляйте годы!": поседевшего Газманова приняли за деда
14:06
Трехлетняя дочь Нюши назвала свое новое имя
13:57
Прилучный намекнул на расставание с Карпович после слухов о возвращении к Муцениеце
13:51
Взаимовыгодные отношения: "Укравшая" мужика Макеева рассказала о связях с другим
13:42
Непубличный фермер: что известно о новом герое шоу "Холостяк"
13:26
"Дал ей наотмашь!": Муж врезал Салтыковой в разгар перепалки
13:17
"Может вызвать гангрену": близкому человеку Васильевой грозят ужасные мучения
13:11
Обойдемся без звезд: Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова
13:01
Причина популярности и второй сезон: что известно о новом хите Netflix "Мы все мертвы"
13:00
"Мы молодцы!": Муцениеце заговорила о возвращении Прилучного в семью
12:59
"За гранью": Известная артистка кинула камень в "принцессу "Ленкома" Захарову после громкого скандала
12:43
"За деньги делают все!": Кто и зачем "слил" фото онкобольной Заворотнюк
12:30
"Это его загубило!": шокированный Сафронов назвал ненужную операцию причиной смерти Мережко
12:15
Россиян предупредили о новой схеме обмана при продаже квартир
12:13
За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
12:08
Подруга у гроба Мережко заклинала отдать его огромный прижизненный долг
12:05
Эксперт Скориков о словах Зеленского про Минские соглашения: Ведет себя, как маленький врунишка
11:55
Расхлебывающая последствия тяжелой болезни Сябитова взмолилась о помощи
11:46
В Тюмени подросток выпал с 14 этажа
11:45
"Не срослось": 72-летняя Пугачева бросила любимого на произвол судьбы
11:38
"Считаю ниже своего достоинства": Чехова публично разнесла обнаглевшую Собчак
11:36
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Позвала его в ЗАГС сама, а потом рыдала: как складывалась жизнь Малининых, которых многие критикуют
"Вялый ****": Виторган плюнул в сцепившегося с Собчак Шнурова
Галкин молится за тяжелобольную 74-летнюю Ротару
"Заткнись!": Разгневанная Собчак публично разнесла Шнурова
"По попе ремнем": Пригожин призвал правительство вмешаться в скандал со Шнуровым и Собчак
"Тити подвисли": Бузова с торчащими сосками вызвала оторопь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка

"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка

В свое время певица Надежда Крыгина закрутила роман с супругом Людмилы Зыкиной. Виктор Гридин был старше артистки на 18 лет. Но до этого у нее были серьезные отношения с человеком, который заставил ее совершить грех.
прочитано 279 раз

Соперница Людмилы Зыкиной стала героиней программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Надежда Крыгина рассказала, что ее первые длительные любовные отношения продлились порядка трех лет. В этом союзе Надежда Крыгина могла стать мамой, но возлюбленный не хотел детей.

ПО ТЕМЕ

Вскрылись подробности отношений Зыкиной и женатого композитора

Стали известны подробности скандальной дележки наследства Людмилы Зыкиной

Любовные письма Людмилы Зыкиной нашлись в неожиданном месте

 Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Сюжеты Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым

Певица призналась, что пошла на поводу у избранника и сделала аборт. Теперь она считает тот роман большой ошибкой. По словам певицы, мужчина изменял ей и давил на нее, заставляя делать то, чего она не хотела.

"Это касается греха... Я могла родить", — поделилась знаменитость. "Он был не человек. Он был гадом", – заявила Надежда Крыгина.

Через некоторое время певица встретила экс-супруга Людмилы Зыкиной Виктора Гридина. Тогда ходили слухи, что якобы Надежда Крыгина увела артиста из семьи. Однако, по словам исполнительницы, это вовсе не так.

Соперница Людмилы Зыкиной рассказала, что вышла замуж за мужчину в 32 года. Она подчеркнула, что тогда Гридин уже развелся с певицей. Роман начался в Германии. Влюбленные прожили вместе всего два года, а потом Виктор Гридин заболел. В 1997 году мужчина умер. Общих детей у пары не было.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Lev Sherstennikov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 февраля 2022, 14:43 Источник: Smotrim.ru ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова

Бурная личная жизнь актрисы
Шоу-бизнес

"Внимание!": доживающий свои дни Мартиросян сделал важное заявление

Комик обратился к поклонникам
Шоу-бизнес

Обойдемся без звезд: Мережко перед смертью запретил приглашать Антонова

Какая кошка пробежала
Шоу-бизнес

"Дал ей наотмашь!": Муж врезал Салтыковой в разгар перепалки

Жестокое насилие

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2022 года
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником

Здоровье

За сутки в России выявили 155 768 новых случаев COVID-19
Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Неофициально болеющих ковидом в России может быть вдвое больше – вирусолог Зверев
Названы худшие по коронавирусу округа Московской области

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

На Ямале исполнили легендарную песню Queen в поддержку российских олимпийцев
Убийца "скинул" труп в подъезд тобольской многоэтажки
Под Челябинском мужчина скончался во время рыбалки
В порту Владивостока загорелось рефрижераторное судно
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+