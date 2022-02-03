"Он был гадом": соперница Зыкиной избавилась от ребенка

В свое время певица Надежда Крыгина закрутила роман с супругом Людмилы Зыкиной. Виктор Гридин был старше артистки на 18 лет. Но до этого у нее были серьезные отношения с человеком, который заставил ее совершить грех.

прочитано 279 раз