"За деньги делают все!": Кто и зачем "слил" фото онкобольной Заворотнюк

С 2019 года об Анастасии Заворотнюк почти ничего не слышно. Рак мозга сделал звезду непубличной и уязвимой от людской молвы. Вследствие того, что состояние и внешность актрисы строго засекретили, по стране поползли слухи. Недобросовестные личности стали использовать опасное положение артистки в корыстных целях.
В соцсетях размещают отфотошопленные снимки знаменитости, которые не имеют ничего общего с реальностью. Однако доверчивые россияне не разделяют зерна от плевел и считают, что кадры выглядят весьма натурально.
Впрочем, на этом происки малопорядочных особ не заканчиваются. Недавно по телеграм-каналам распространилось фото с камеры дорожного видеонаблюдения, где якобы присутствует больная Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев.
Фигуристка Татьяна Навка уже высказала свое бурное недовольство по этому поводу. Теперь же пришел черед актера Бориса Смолкина. Мужчина сообщил, кто и зачем "слил" нежелательное фото.
"У нас ГИБДД продажное! У нас за деньги делают все! Это ведь ГИБДД слило эти снимки! За небольшую плату", — выразился коллега Анастасии Заворотнюк.
Напомним, дочь больной артистки Анна иногда вещает о состоянии своей матери. Этой зимой вскрылась правда о съемках Анастасии Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня".