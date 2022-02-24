"Завистливая и токсичная": мать до смерти не помирилась с экс-солисткой "Ленинграда" Алисой Вокс

"Еще до широкой известности Алиса вышла замуж за профессионального барабанщика и фотографа Дмитрия Бурмистрова. В конце 2015 года они расстались", – пишет о бывшей солистке группы "Ленинград" Алисе Вокс всезнающая "Википедия". Долгое время о новых романах певицы ничего не было слышно, но вот появилась долгожданная новость – 34-летняя артистка собирается замуж. О личной жизни она откровенно рассказала "Дни.ру".



"Моего избранника зовут Сергей Свитавский, мы знакомы уже год и четыре месяца, – сияет от счастья Алиса. – Познакомились же после концерта в винном баре у друзей – нас представил друг другу наш общий приятель. Сергей работает экспертом в розничной группе крупного продуктового ритейла, отвечает за финансовую эффективность расходования средств".

Это была любовь с первого взгляда. "Я подумала: "Боже, какой мужчина!" – вспоминает свою реакцию Алиса. – Правда, в ту пору он был больше килограммов на 20, а я – килограммов на 6 (смеется). Мне понравилось, как он мыслил, как говорил, подкупила его деликатность, интеллигентность и порядочность. Я таких молодых людей давно не видела, тем более, в моей сфере, где все люди очень специфические и я больше всего не хотела с людьми из шоу-бизнеса отношений".

Сегодня Алиса Вокс готовится к свадьбе – осталось завершить бракоразводный процесс у избранника. Но живут они уже вместе. И именно ему Алиса посвятила композицию "Супермен". "Сережа никогда не спрашивал меня о работе в "Ленинграде", о Шнурове – ему это малоинтересно, – говорит Алиса. – Я помню, как в первый вечер знакомства мы говорили на исторические и философские темы и не касались моего прошлого".

"Мама не дожила до нашего знакомства, да я и не уверена, что она бы искренне порадовалась за дочь, – вздыхает Алиса. – У нас были тяжелые отношения. Она была очень завистливым и токсичным человеком, от общения с которым я сепарировалась – прекратила с ней любые отношения, потому что она меня разрушала. Даже с папой в тот период я общалась постольку поскольку, сообщая ему по телефону лишь минимум информации о себе. Сейчас мы с папой большие друзья, и для меня он – самый желанный гость на свадьбе".