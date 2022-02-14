"Таскала пьяного на себе": Алиса Вокс о запоях, скупости и сведенных яичках Шнурова из "Ленинграда"

Уже шесть лет Алиса Вокс занимается сольной музыкальной карьерой. Но многие все равно до сих пор ее ассоциируют с "Ленинградом", где она проработала три с половиной года. О том, почему ушла и каким ей запомнился лидер группировки Сергей Шнуров, певица откровенно рассказала корреспонденту "Дни.ру".



В этом году Алиса Вокс отмечает 35-летие. Но могла бы праздновать еще один юбилей – 10 лет назад она пришла в "Ленинград". "Какой кошмар, – рассмеялась певица, услышав про эту дату. – Если говорить серьезно, то это был неплохой период в моей жизни. И я сделала все правильно, когда решила уйти из группы, но неправильно переживала это свое решение – перенесла негатив, который испытывала по отношению к отдельным людям из коллектива, на весь период "Ленинграда", на весь музыкальный стиль, даже на свое имя и имидж".

Но в итоге Алиса приняла, полюбила и успешно монетизировала тот свой образ, за который в группе ее и любили многочисленные поклонники. "Я изначально понимала, что иду в "Ленинград" временно, месяца на четыре – просто хотелось узнать, как это делается, иметь в портфолио работу в таком большом коллективе, и потом уйти обратно в электронную музыку, где мне всегда было интересно, – говорит Алиса. – Хотя из всего, что я там спела в итоге, мне нравится только одна песня – "Платье Сен-Лоран". Просто я перфекционист по природе и сегодня понимаю, что что-то могла спеть лучше. К тому же у меня довольно специфический тембр – насыщенные верхние и нижние частоты, но практически нет средних. Шнуров говорил, что от моего голоса мурашки по коже и яички сводит (смеется)"

"А потом, когда я ушла из группы, Сергей Шнуров представил это так, что я якобы зазвездилась и начала сольную карьеру – продолжает Вокс. – Хотя моей целью было именно покинуть коллектив. Открою вам тайну: уходила я просто в никуда и почти без денег. У меня после работы в группы было совсем немного сбережений – там платили очень скромно, выдавая гонорар до или после каждого концерта. Бóльшую часть гонорара я тратила на свои сценические костюмы и косметику для выступлений. Прежде даже в самые свои плохие периоды я зарабатывала намного больше – около 150 тысяч в месяц".

Шнуров любит всем рассказывать, что чуть ли не на помойке нашел Алису, но это далеко не так. "У меня была доля в ресторанном бизнесе, я пела в топовых ночных клубах с диджеями, была официальным голосом радио "Рекорд", мои хаус-треки дважды входили в сотню лучших в мире", – пояснила Вокс.

А когда Алиса решила уйти из группы, Шнуров разразился гневной отповедью в ее адрес. Он писал, в частности: "Делаю из средних певичек вполне себе звездочек. Придумываю образ, материал, продвигаю. Решаю, как подать, чтобы их полюбили. А придуманные мной и сделанные коллективом Героини мифа довольно быстро и наивно начинают сами верить в свою Божественную природу. А с Богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем".

"Мне вообще вся эта ситуация была обидна и непонятна, – вздыхает Алиса. – Я уходила на доброй ноте, очень хотела сохранить дружеские отношения. Помню, как сказала Сергею: "У нас не получается с тобой работать, мы ссоримся, чего я не хочу, поэтому давай разойдемся по работе, но останемся друзьями". А он покивал головой, все понял. И расходились мы на очень нормальных условиях – я заранее сообщила о своем уходе, дала время на поиск новой участницы, даже сама нашла себе замену, не сделала из этого медиаскандала. Но в итоге мое хорошее отношение было расценено как слабость и все обернулось предательством и подлостью. Фактически мне просто набросали ножей в спину".

Алиса, удивила заявлением, что не оформляла свое участие в записях коллектива документально. "У нас не было подписано никаких отчуждающих документов по смежным правам на использование моего голоса и его монетизацию, – пояснила она. – Никаких договоров, контрактов и других документов между нами тоже не было заключено – все держалось на честном слове. И я лишь случайно узнала, что мне положены какие-то выплаты от группы за песни, где звучит мой голос. Так у моих адвокатов и появилась возможность подать на "Ленинград" в суд за возмещение невыплаченных средств. Хотя всю эту историю в общественное пространство вынесли не мы".

Суд не поддержал Алису Вокс. Мол, раз Шнуров был идеологом и художественным руководителем группы, то имел право по своему разумению распоряжаться денежными средствами всех участников записи, что в корне противоречит закону. И теперь адвокаты певицы подали апелляцию.

Сегодня все то, что происходит с группой и лично Шнуровым, Алису не интересует и не волнует. "Впрочем, про перепалку с Ксенией Собчак я слышала, и меня такое его падение не удивляет, хотя и огорчает – заметила Алиса. – Ощущение, что человек на твоих глазах себя просто сжег, напрочь утратил какие-то внутренние ориентиры, потому что позволяет себе делать такие вещи. Может, с ним случился приступ, было какое-то затмение? Это немного горько потому, что я помню его другим Сережей – помню, как пьяного таскала на себе, отпаивала "Терафлю", когда он болел, как он плакался у меня на плече, когда приняли закон о запрете мата".

Многие люди думают, что Шнуров – запойный алкоголик. Но Алиса Вокс уверяет, что при ней пьяным на сцену он никогда не выходил. "Первое время он пил очень редко, – вспоминает Алиса. – Примерно раз в три месяца он говорил, что на пару дней уходит пить и его не будет. И он находился в отключке, мы его не видели, но это не на чем не отражалось. Приходил потом слегка помятый, злой, но, повторюсь, пил всегда только в паузах между концертами и ничего не срывал. А после "Лабутенов" у него начались "эмоциональные качели" – он стал пить раз или два в месяц. И в итоге психика просто не успевала восстановиться, он находился все время в каком-то экзальтированном состоянии".

Алиса Вокс больше с лидером "Ленинграда" никогда не общалась и не пересекалась. "Позже я узнала, что мои контакты у него везде заблокированы", – пояснила она.

После ухода из скандальной группы певица смогла построить успешную сольную карьеру, чего не удавалось другим солистками коллектива. А о годах с Сергеем Шнуровым она теперь говорит с улыбкой – за все его простила.