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Шоу-бизнес
"Это горе": Дочь Меладзе о страшном недуге брата

"Это горе": Дочь Меладзе о страшном недуге брата

Младшая дочь Константина Меладзе рассказала о неизлечимом заболевании своего брата.
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В 2004 году у музыкального продюсера родился долгожданный сын Валера. В детстве мальчик рос здоровым, играл с сестрами и много времени проводил с отцом. Однако в три года все изменилось, мальчик стал плохо говорить и разучился выполнять элементарные функции. Константин обратился к лучшим врачам и получил неутешительный диагноз – аутизм.

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Хоть заболевание и не лечится, его можно корректировать занятиями, что и делают заботливые родители. Мама и папа всячески занимаются с сыном, сестры тоже всегда готовы прийти на помощь. Лия, дочь Константина Меладзе от брака с Яной Сумм, рассказала, как семья справляется со страшной на первый взгляд болезнью брата.

"Иногда это горе, а в каком-то моменте — счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный. Нам очень повезло, что мы можем нанять ему няню, открыть специальный центр, чтобы Валерка там учился", – поделилась девушка.

Лия также отметила, что Константин – прекрасный отец, который уделяет достаточно внимания всем своим наследникам, хоть и не живет рядом. Она привела примеры семей, в который мужчины от страха бросают "не такого" ребенка. Благо, в их семье все сложилось совсем иначе и родители всячески поддерживают и развивают Валеру.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 23 февраля 2022, 16:58 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дочь Меладзе закатила роскошную свадьбу

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