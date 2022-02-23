"Это горе": Дочь Меладзе о страшном недуге брата

Младшая дочь Константина Меладзе рассказала о неизлечимом заболевании своего брата.

В 2004 году у музыкального продюсера родился долгожданный сын Валера. В детстве мальчик рос здоровым, играл с сестрами и много времени проводил с отцом. Однако в три года все изменилось, мальчик стал плохо говорить и разучился выполнять элементарные функции. Константин обратился к лучшим врачам и получил неутешительный диагноз – аутизм.

Хоть заболевание и не лечится, его можно корректировать занятиями, что и делают заботливые родители. Мама и папа всячески занимаются с сыном, сестры тоже всегда готовы прийти на помощь. Лия, дочь Константина Меладзе от брака с Яной Сумм, рассказала, как семья справляется со страшной на первый взгляд болезнью брата.

"Иногда это горе, а в каком-то моменте — счастье. Мы все его очень любим, он хороший мальчик, любвеобильный, эмоциональный. Нам очень повезло, что мы можем нанять ему няню, открыть специальный центр, чтобы Валерка там учился", – поделилась девушка.

Лия также отметила, что Константин – прекрасный отец, который уделяет достаточно внимания всем своим наследникам, хоть и не живет рядом. Она привела примеры семей, в который мужчины от страха бросают "не такого" ребенка. Благо, в их семье все сложилось совсем иначе и родители всячески поддерживают и развивают Валеру.