Измученная Брежнева откровенно о состоянии: Много тревоги внутренней

В жизни Веры Брежневой настали непростые времена, чем она и поделилась со своими подписчиками.

Начало года у экс-солистки "ВИА Гры" получилось весьма насыщенным: она побывала на Мальдивах, а в начале февраля отметила свой день рождения. Певица не раз признавалась, что испытывает чувство счастья из-за того, что с ней происходит. Однако радость оказалась недолговечной.

Видимо, возвращение к рабочим будням в столице далось звезде нелегко. На своей странице в "Инстаграме" она опубликовала неоднозначный пост, который не мог не заставить волноваться ее поклонников. По ее словам, в последнее время артистка измучена постоянным чувством беспокойства, которое, безусловно, накладывает отпечаток на ее отношения с близкими людьми.

"Такое время сейчас… Много тревоги. Очень обострены сейчас все чувства", – откровенно рассказала о своем состоянии супруга Константина Меладзе.

При этом она призналась, что окружена поддержкой со стороны родных и даже незнакомых людей, что, несомненно, дает ей силы двигаться дальше и успокаиваться.

"И я сейчас особо ощущаю, как мне важна связь с моей семьей, с друзьями, как хочется говорить своим родным и близким, что я очень их люблю. Как важно быть на связи с теми, с кем не рядом", – приводят слова артистки "7Дней".