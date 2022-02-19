Конченые люди: Заворотнюк плюнула в говорящих о ее матери врачей

Наследница Анастасии Заворотнюк высказалась о медиках, которые берутся комментировать состояние ее тяжелобольной мамы.

Звезда "Моей прекрасной няни" уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Когда у Заворотнюк диагностировали рак мозга, она сразу же занялась лечением и перестала появляться в публичном пространстве. Никаких весей от артистки нет с тех самых пор, семья и близкие тщательно оберегают ее частную жизнь. Однако слухи продолжают появляться и находятся те, кто высказывается о состоянии Анастасии.

Так, внешний вид перенесшей страшную операцию на мозге Заворотнюк комментировала ее соседка, позже о диагнозе говорили не связанные с ее лечением врачи. Недавно в Сеть и вовсе попал снимок с камеры видеонаблюдения дорожной инспекции, который тут же стали бурно обсуждать.

Вся эта шумиха сильно задевает дочь Анастасии Анну, которая всячески пытается оградить маму от посторонних и не говорит о ее состоянии. Заворотнюк-младшая в своем блоге резко высказалась о медиках, которые берутся говорить о состоянии тяжелобольной артистки. "Я имена этих врачей слышу впервые. Обычные шарлатаны и просто конченые люди", - плюнула в говорящих о трагедии в ее семье врачей Анна.

Ранее дочь актрисы высказалась о ситуации с фотографией. На снимке рядом с Петром Чернышевым сидит женщина, в которой признали Заворотнюк, видно, что состояние ее оставляет желать лучшего. Анна написала в своем блоге, что не понимает, как у людей хватает совести сливать такие фото. "Как люди не боятся? Ведь мы все под Богом ходим", – написала девушка.