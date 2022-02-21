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Шоу-бизнес
Сын обокрал родную мать, а дочь даже не знает русский язык: какими выросли дети Андрейченко

Сын обокрал родную мать, а дочь даже не знает русский язык: какими выросли дети Андрейченко

Наследники актрисы давно живут за границей и не жалуются на жизнь, но их отношения с матерью нередко становятся предметом обсуждения.
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Во времена Советского Союза с творчеством Натальи Андрейченко были знакомы не только взрослые, но и дети. Если старшее поколение актриса покорила с выходом фильма "Сибириада", то маленьким зрителям полюбилась ролью в мюзикле "Мэри Поппинс, до свидания". Артистка отдавала кинокарьере всю себя, но это не мешало ей заниматься личной жизнью. В браке с первым супругом Андрейченко прожила несколько счастливых лет и родила сына, а в отношениях со вторым мужем стала матерью дочки.

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 Наталья Эдуардовна Андрейченко

Наталья Эдуардовна Андрейченко актриса театра и кино

Дмитрий, сын актрисы, появился на свет в 1982 году. Наталья Андрейченко вышла замуж за композитора Максима Дунаевского на девятом месяце беременности и стала матерью в 26 лет, когда ее карьера была в самом разгаре. Увлеченная творчеством артистка не была готова ни к свалившимся на нее родительским обязанностям, ни к замужеству. Тем не менее ее первый брак нельзя назвать неудачным – какое-то время семья была счастлива.

Несколько лет супруги вместе воспитывали сына, занимались любимым делом и даже не предполагали, что их брак скоро разрушится. В 1986 году кинозвезда снялась в фильме "Петр Великий", где познакомилась с австрийским актером Максимилианом Шеллом. Если Наталья видела в коллеге только друга, то Максимилиан смотрел на нее совсем иначе.

Шелл был очарован русской красавицей, а она и не думала отвечать ему взаимностью. Зарубежный актер даже приходил к коллеге домой и познакомился с ее мужем. Тот не воспринимал его как конкурента, но напрасно – со временем австриец добился своего. Актриса развелась с Дунаевским и узаконила отношения с новым возлюбленным.

В 1989 году у супругов родилась дочь Настасья, в которой знаменитый отец не чаял души. Кроме того, Максимилиан усыновил первого ребенка возлюбленной. Благодаря отчиму Дмитрий получил не только новую фамилию, но и хорошее образование в Швейцарии. Богатый и влиятельный Шелл мог позволить себе обеспечить достойное будущее обоим детям, поэтому сейчас наследники артистки не жалуются на жизнь. А вот их отношения с матерью не всегда складывались легко.

39-летний Дмитрий давно женился и обосновался в Швейцарии, устроившись работать в один из местных банков. Казалось, причин для ссор в семье нет и быть не может, но несколько лет назад между матерью и сыном разгорелся громкий скандал. Андрейченко заявила, что наследник украл у нее около миллиона долларов и подала на него в суд. Как оказалось, Дмитрий использовал доверенные матерью деньги, чтобы вложиться в бизнес, но дело прогорело. К счастью, после долгих разбирательств родственники все-таки смогли помириться.

Дочь актрисы, в отличие от старшего брата, всегда была ближе с отцом, чем с матерью. Настасья осталась вместе с ним в США после развода родителей и выросла за границей, так и не выучив русский язык. Знаменитый отец задействовал дочь в нескольких постановках и фильмах, а она мечтала повторить его путь. Казалось, добиться успеха в профессии ей не составит труда, но судьба распорядилась иначе.

В 17 лет наследница Андрейченко забеременела, родила дочь Лею-Магдалину и поправилась из-за проблем со здоровьем. Ее мечты об актерской карьере так и не сбылись. Сейчас 32-летняя Настасья воспитывает наследницу и живет в Австрии, где отец оставил ей особняк. Не раз ходили слухи, что мать и дочь совсем не общаются, но артистка это опровергла. По ее словам, они с наследницей поддерживают связь по "Скайпу".

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Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 февраля 2022, 13:16 Источник: Kleo.ru • Требует проверки
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