В день родов узнала о внебрачном ребенке: Андрейченко об изменах Дунаевского

Наталья Андрейченко впервые раскрыла многие тайны личной жизни.



Российская актриса Наталья Андрейченко, сыгравшая в фильме "Мэри Поппинс, до свидания", стала новой гостьей программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Она рассекретила роман с Игорем Костолевским и настоящую искреннюю любовь к директору картины "Сибириада" Эрика Вайсберга, который был старше нее. Однако романа между ними так и не случилось, так как он был в браке. Сейчас его уже нет в живых.

"Он был старше меня и был безумно красив. Я ехала к нему 12 часов на страшном бульдозере. Меня могли убить, изнасиловать. Я подошла, взяла его за руку и сказала, что я его люблю. Потом развернулась и уехала", – рассказала Андрейченко.

Также актриса рассказала о браке с композитором Максимом Дунаевским, от которого родила сына в 1982 году. Музыкант жаловался, что после развода он потерял связь с отпрыском, который даже не носит его фамилию. В эфире программы 65-летняя Андрейченко опровергла этот факт.

Вместе с Дунаевским Андрейченко прожила менее пяти лет. Актриса рассказала, как терпела его измены. А когда родила ему сына, в тот де день узнала, что у композитора есть еще один внебрачный ребенок.