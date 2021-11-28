"Огребла": Градский перед смертью отчитал Чурикову

Утро телеведущей Яны Чуриковой началась со звонка – ей сообщили о смерти Градского. Они много работали вместе на сцене и на экране.
"Мне повезло "огрести" от Градского за фактическую неточность в подводке", – призналась Яна.
Но мэтр был строг не всегда – Чурикова рассказала, что получала от него и комплименты по поводу работы. И этому есть объяснение.
"Градский был требователен, в первую очередь, к себе, – пояснила телеведущая. – А потом уже и к коллегам, и к аудитории. Показывая, что уровень настоящего удовольствия от музыки лежит там, где и слушатель готов к живому исполнению и немассовому продукту, и артист не готов на "фанеру" и упрощения. Когда артист и слушатель одинаково внимательны к деталям и в состоянии оценить нюансы – это и есть профессионализм и высокая исполнительская культура".
По мнению Яны, "у профессионалов мелочей не бывает, важно все, поэтому хорошо что мы имели возможность выучить этот урок имени Градского".
Напомним, 72-летний певец перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной смерти стал инфаркт головного мозга и осложнения после ковида.