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Шоу-бизнес
"Огребла": Градский перед смертью отчитал Чурикову

"Огребла": Градский перед смертью отчитал Чурикову

В последнее воскресенье ноября пришла страшная новость – не стало Александра Градского. Сегодня весь день коллеги будут вспоминать о нем.

Продолжение: "Жила с ним по дурости": Вертинская сожалеет об отношениях с Градским
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Утро телеведущей Яны Чуриковой началась со звонка – ей сообщили о смерти Градского. Они много работали вместе на сцене и на экране.

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"Мне повезло "огрести" от Градского за фактическую неточность в подводке", – призналась Яна.

Но мэтр был строг не всегда – Чурикова рассказала, что получала от него и комплименты по поводу работы. И этому есть объяснение.

"Градский был требователен, в первую очередь, к себе, – пояснила телеведущая. – А потом уже и к коллегам, и к аудитории. Показывая, что уровень настоящего удовольствия от музыки лежит там, где и слушатель готов к живому исполнению и немассовому продукту, и артист не готов на "фанеру" и упрощения. Когда артист и слушатель одинаково внимательны к деталям и в состоянии оценить нюансы – это и есть профессионализм и высокая исполнительская культура".

По мнению Яны, "у профессионалов мелочей не бывает, важно все, поэтому хорошо что мы имели возможность выучить этот урок имени Градского".

Напомним, 72-летний певец перенес инсульт и лежал в нейрореанимации. А причиной смерти стал инфаркт головного мозга и осложнения после ковида.

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Александр Градский. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 28 ноября 2021, 10:46 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
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