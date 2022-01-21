Потухший взгляд и синяки под глазами: появились подробности о состоянии больной Ивлеевой

Российская ведущая и блогер Анастасия Ивлеева недавно отдыхала в Мексике с другом Эльдаром Джараховым, с которым ей приписывают роман. Там она пробыла несколько недель. По возвращению в Москву ведущая неожиданно почувствовала себя плохо.
В своем "Инстаграм" Анастасия Ивлеева призналась, что повторно заразилась коронавирусом. Она до последнего надеялась, что у нее обычное ОРВИ, но ПЦР-тест на коронавирус оказался все-таки положительным. Не помогла даже введенная ранее вакцина от ковида.
"Прививка у меня есть, но это не спасло", – заявила Ивлеева.
Звезда шоу "Орел и решка" призналась, что ее подруга тоже заразилась коронавирусом, хотя у нее есть две прививки.
Также Анастасия Ивлеева выложила в "Сторис" фото Дмитрия Певцова с потухшим взглядом и синяками под глазами и добавила подпись: "Я".
Стоит отметить, что это уже не первый случай заражения ковидом у Анастасии Ивлеевой. Ранее она уже перенесла эту инфекцию. Тогда ведущая ответственно выдержала карантин и дождалась отрицательных результатов мазков.
Напомним, 24 января на телеканале "Пятница!" выйдет документальный фильм "Орел и решка. Работа мечты". Создатели и ведущие проекта расскажут, как начиналось шоу, и какие курьезные моменты остались за кадром.