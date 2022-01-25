Пугачева под ярким роскошным париком всю жизнь носит траурную повязку

Собственные волосы – короткие и негустые – певица часто демонстрирует поклонникам на снимках в социальных сетях. Она даже на сольниках пару раз снимала эффектные парики, приводя зрителей в неописуемый восторг.
Как оказалось, под париком у Аллы Пугачевой всегда надета эластичная черная "траурная" повязка шириной примерно четыре сантиметра. Но это вовсе не "траур по жизни", как говорила Чеховская Маша в "Чайке". У ленты есть важный практический смысл.
Повязка эта, как рассказали члены коллектива певицы, хорошо впитывает стекающий по лбу пот и не дает ему попасть в глаза. На сцене из-за множества софитов всегда очень жарко, артистка интенсивно двигается, густой парик тоже нагревает голову, вот и нужно быстро и незаметно убрать лишнюю влагу. Комфорт работы на сцене – вот смысл этого "траурного" аксессуара звезды. А почему он черный? Да потому что это практичный немаркий цвет!
"Я не могу без нее, она всегда со мной", – призналась однажды Алла Борисовна.
Стоит заметить, что она верит в различные амулеты и обереги. "У меня был бабушкин крест – красивый такой, увитый цветочками, необычный. Я считала его своим амулетом. Если обнаруживала, что его нет, у меня начиналась паника. Но я потеряла его на студии, когда Кристина записывала свою первую песню "Факир". Я подумала, что это знак: теперь этот крест нести не мне, а ей", – рассказала она в одном из интервью.