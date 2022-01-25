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Шоу-бизнес
Пугачева под ярким роскошным париком всю жизнь носит траурную повязку

Пугачева под ярким роскошным париком всю жизнь носит траурную повязку

Ни для кого не секрет, что роскошные волосы Аллы Пугачевой, которые мы видим на экране и фотографиях, это обычно качественные парики и шиньоны. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам Народная артистка СССР может разные образы, настроения, характеры своих героинь. Но оказалось, у причесок Примадонны есть секрет.
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Собственные волосы – короткие и негустые – певица часто демонстрирует поклонникам на снимках в социальных сетях. Она даже на сольниках пару раз снимала эффектные парики, приводя зрителей в неописуемый восторг.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Как оказалось, под париком у Аллы Пугачевой всегда надета эластичная черная "траурная" повязка шириной примерно четыре сантиметра. Но это вовсе не "траур по жизни", как говорила Чеховская Маша в "Чайке". У ленты есть важный практический смысл.

Повязка эта, как рассказали члены коллектива певицы, хорошо впитывает стекающий по лбу пот и не дает ему попасть в глаза. На сцене из-за множества софитов всегда очень жарко, артистка интенсивно двигается, густой парик тоже нагревает голову, вот и нужно быстро и незаметно убрать лишнюю влагу. Комфорт работы на сцене – вот смысл этого "траурного" аксессуара звезды. А почему он черный? Да потому что это практичный немаркий цвет!

"Я не могу без нее, она всегда со мной", – призналась однажды Алла Борисовна.

Стоит заметить, что она верит в различные амулеты и обереги. "У меня был бабушкин крест – красивый такой, увитый цветочками, необычный. Я считала его своим амулетом. Если обнаруживала, что его нет, у меня начиналась паника. Но я потеряла его на студии, когда Кристина записывала свою первую песню "Факир". Я подумала, что это знак: теперь этот крест нести не мне, а ей", – рассказала она в одном из интервью.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2022, 13:21 Источник: "ДНИ.РУ" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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Ответить:

Гость222222
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нулевая пиарная новость высосанная из пальца про старушку Приманделу из грязи
гость007
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Как достала эта старуха! Пусть сидит в своих грязях и любуется своим криворотым муженьком-голубком!
гость10101
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Пропитая и фотошопная Пугалкина никому не интересна
1

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