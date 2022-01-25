Пугачева под ярким роскошным париком всю жизнь носит траурную повязку

Ни для кого не секрет, что роскошные волосы Аллы Пугачевой, которые мы видим на экране и фотографиях, это обычно качественные парики и шиньоны. Рыжие и почти белые, прямые и вьющиеся – благодаря прическам Народная артистка СССР может разные образы, настроения, характеры своих героинь. Но оказалось, у причесок Примадонны есть секрет.



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