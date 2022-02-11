"Она не умела удержать свой талант": известная певица дала оплеуху Пугачевой

Певица призналась, что разочарована коллегой. Звезды никогда особо не дружили, но и не конфликтовали. В свое время они вместе учились в эстрадно-цирковом училище, а затем нередко пересекались за кулисами выступлений и разных музыкальных мероприятий.
Жанна Бичевская утверждает, что как-то раз помогла Алле Пугачевой одержать победу во Всесоюзном конкурсе, порекомендовав для исполнения некую композицию. Сейчас же знаменитости больше не видятся.
Исполнительница романсов в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" заявила, что ей не по душе, что Примадонна, раньше восхищавшая публику прекрасными песнями, за последние несколько лет обмельчала. По ее мнению, 72-летняя Алла Пугачева растратила свой талант в погоне за желанием быть молодой, модной и популярной.
"Я очень жалею, что она не умела удержать свой талант на том уровне, на котором она начинала раньше", – дала словесную оплеуху коллеге Жанна Бичевская. При этом она подчеркнула, что Алла Пугачева – очень талантливая артистка с невероятной харизмой. Она даже назвала певицу гениальной.
Напомним, что Алла Пугачева уже несколько лет не выходит на сцену. Теперь она старается все свое время уделять семье, и особенно восьмилетним детям Лизе и Гарри.