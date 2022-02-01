"Все идет наперекосяк": Страшная патология Заворотнюк вызвала осложнение

Сейчас блогерша Анна Заворотнюк отдыхает в Дубае. Она наслаждается теплым солнцем и посылает фанатам лучи добра. Она пытается радоваться жизни, несмотря на проблемы в семье. Мать девушки Анастасия Заворотнюк до сих пор сражается с раком мозга, вынуждая родных переживать.
Помимо семейной беды, модель Анна периодически решает свои собственные. Ее поездка в Дубай в этом году дважды была под угрозой. Первый раз блогерша случайно ошиблась при покупке билетов, а второй раз ей чуть не помешала страшная патология. Накануне вылета девушка сильно отравилась. Так возникло осложнение — препятствие для путешествия. Пришлось искать быстрые методы восстановления организма.
"А у вас бывали поездки, когда все идет наперекосяк?" — спросила у россиян дочь Анастасии Заворотнюк.
Напомним, порой блогерша оповещает о состоянии своей матери. Артистка сейчас выглядит не лучшим образом, ведь недуг очень коварен и крайне опасен. Внешность звезды претерпела изменения в худшую сторону. "Разбивает сердце видеть ее такой", — признавалась Анна в инстаграм-аккаунте.
Ранее "Дни.ру" писали, что супруг Анастасии Заворотнюк влез в долги. В СМИ просочилась информация о том, сколько финансовых средств мужчина задолжал государству.