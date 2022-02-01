"Долго плакала": Узнавшая об измене Навка простила предательство мужа

На шоу "Судьба человека" вспомнили грустный эпизод из прошлого фигуристки. Татьяна Навка столкнулась с подлым обманом.

Героем нового выпуска программы "Судьба человека" стал Александр Жулин — известный спортсмен и бывший муж Татьяны Навки. Олимпийская чемпионка прожила с ним в браке 14 лет. Партнеры были очень близки, но как-то раз избранник фигуристки потерял голову от другой красотки и пошел на измену.

Тогда Александр Жулин признался Татьяне Навке в предательстве и поставил ее перед фактом. Сейчас он вспоминает про супружескую неверность, как про страшный сон. Считает, что у него было помутнение рассудка, когда он подло обманывал жену.

На шоу "Судьба человека" мужчина рассказал об эмоциях, которые Татьяна Навка испытала после печальной новости. "На сутки я куда-то съехал. Как сейчас помню, в какой-то мотель. Тане я сказал: дай мне разобраться... Она долго плакала. Действительно, очень переживала", — выразился Александр Жулин.

Через некоторое время после инцидента супруг фигуристки понял, что совершил ошибку, и попросил у спутницы прощения. "Таня, как мудрая женщина, меня простила. Честь ей и хвала", — заявил Александр.

В 2006 году супруги развелись, не выдержав других ударов судьбы. Они устали друг от друга. Вскоре Александр Жулин увлекся другой женщиной, а Татьяна Навка покорила сердце Марата Башарова. Роман с актером у спортсменки не увенчался успехом, но затем она встретила свою лучшую партию — Дмитрия Пескова, с которым впоследствии сыграла свадьбу.