Звезды Голливуда Умер Зеленский Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Звезда фильма "Горько" Александр Паль найден обледенелым на улице
Ушла вместе с вещами и нашла себе ровесника: что стало с молодой женой Диброва
"Максимальная свинья": Потерявшая 66 кг звезда "Кривого зеркала" стала неузнаваема
Фото сына Собчак и Виторгана довело россиян до слез: Ужасно жаль
партнеры
Среда
26 января
Лента новостей
12:10
"Фу, как это низко": Муж Собчак изрисовал стену похабщиной
12:07
"Чистая дрянь": 46-летняя Навка продемонстрировала стыд
11:58
Саруханов заявил о борьбе с алкогольной зависимостью: Я был несерьезный много раз
11:55
"Я их меняю": бывший муж Бородиной пожаловался на привычки своих женщин
11:54
В России впервые выявили свыше 70 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки
11:47
"Нужно полечиться": взмокший Лазарев показал горячие развлечения на камеру
11:42
"Погибла от собственной глупости": мертвую Началову жестко унизили
11:39
"Можете поздравить": отбившая чужого мужа Макеева похвасталась новой фамилией в паспорте
11:39
Приставил к горлу: На Бородину напал неизвестный с ножом
11:15
"Работала в притоне": обнародован компромат на молодую невесту 59-летней звезды экрана
11:09
Диджей Грув похвастался уникальной коллекцией вина за 9 миллионов
10:32
"Не получилось": Топалов еле справляется с сыном после расставания с Тодоренко
10:18
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
10:09
"Волосы дыбом": сестра Градского молит россиян о помощи
10:04
Как у Мэрилин Монро: шокированные врачи обнаружили редкий дефект тела у российской звезды
09:52
"Меньше надо пить!": Борисова плюнула в оскандалившуюся Волочкову
09:40
Галкина нет: Пугачева и Киркоров появились у счастливого Шифрина
09:39
"Без пяти минут муж": Волочкова проболталась о беременности от банщика
09:03
"Мне надоело": обманутая Алферова откровенно о предательстве Абдулова
08:53
Народ ахнул при виде Апиной после выписки из больницы: Изменилась до неузнаваемости
08:49
Байден заявил о готовности ввести персональные санкции против Путина
06:43
"Можете меня поздравить": хохочущая Макеева рассказала о полном слиянии с мужем
04:37
"Арсенал взрослой тети": Загитова вытрясла из своей сумки дорогущее барахло
02:08
К чему снится гололед
00:04
День памяти мучеников Ермила и Стратоника: что нельзя делать 26 января
22:00
Заворотнюк вышла на связь после слухов о состоянии здоровья
21:11
Политолог Дудчак обвинил Киев и Запад в обострении конфликта в Донбассе
21:07
На таможне аэропорта в Ростове-на-Дону у пассажиров нашли холодное оружие
20:57
Малахов с загадочным видом протестировал новую игрушку
20:45
На юго-западе Москвы в аварии с участием трактора и такси пострадал ребенок
20:35
В Мытищах автоледи вступила в перепалку с водителем скорой помощи
20:28
Ответ США на требования России по гарантиям безопасности стал известен журналистам
20:20
"Что творится в головах людей?": мать Началовой в шоке из-за травли
19:39
"Лишить Россию того, в чем она нуждается": в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях
19:00
Бородина бросила камень в бывшего мужа
18:35
Украинское СМИ: Киев выполнил требование России ради переговоров
18:22
58-летний Верник госпитализирован с коронавирусом
18:17
"Для меня это как орден": от чего Максим Аверин на седьмом небе от счастья
18:09
"Не планировала детей": певица Валерия ошеломила честным признанием
17:59
"Обидно": лохматая Лазарева выпучила глаза от возмущения
17:43
Падения, оскорбления и провалы в памяти: самые нелепые ситуации с Джо Байденом
17:22
Мать-кукушка обвинила брошенного Милохина в игноре
17:21
В Новокузнецке по вине подростка произошла массовая авария
17:19
Обнародованы детали жестокого избиения режиссером "Бригады" известного актера
17:17
"Больно бьет по голове": Скрюченную изможденную Нюшу постигла горькая участь
17:15
"Я не одна": Бородина сделала заявление об отношениях после развода
16:38
Лишившаяся денег пенсионерка Долина вышла из себя
16:35
"Убогое позорище": россиянки взорвали соцсети продолжения сериала "Секс в большом городе"
16:35
Уставшая от бытовухи Нинидзе обесценила Виторгана: Чужой человек!
16:24
"Похожа на транса": Голая Бузова порезвилась с таинственным спутником
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Лишить Россию того, в чем она нуждается": в Белом доме в деталях рассказали о новых санкциях
"Жена это терпела": Миллиардер Градский утешал любовниц под старость лет
Обнародован ужасающий диагноз Малахова после слухов о потере волос: Плохо все
Проспект Юлии Началовой: переименование Ленинского проспекта возмутило москвичей
Бузова озадачила россиян странным прощанием: Немного грустно
Перекошенная Собчак взвыла из-за поездки с Богомоловым: Плачу и бьюсь головой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Чистая дрянь": 46-летняя Навка продемонстрировала стыд

"Чистая дрянь": 46-летняя Навка продемонстрировала стыд

"Лебединое озеро" – один из самых популярных балетов в мире. Недавно на великую музыку Петра Чайковского свое потрясающее шоу на льду представила Олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Но оказалось, отношения у с этой музыкой у фигуристки сложные.
прочитано 44 раза

"Чистая дрянь, вспоминать о ней без чувства стыда не мог", – писал Петр Чайковский о своей музыке к балету "Лебединое Озеро". – рассказала Татьяна Навка. – Вот, что я недавно прочла в сети! Если вы не знаток истории балета, вы удивитесь так же как и я, но первая постановка с треском провалилась!"

ПО ТЕМЕ

"Иисус Христос": Навка рассказала об отношениях с мужем онкобольной Заворотнюк

Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

"Еще в период создания возникли сложности: примы балета отказывались от этой экспериментальной музыки, ведущий балетмейстер счел постановку бесперспективной и не стал принимать в ней участия, газеты и критики плохо отзывались о премьере, в итоге даже взятый в репертуар балет не имел успеха и был снят, – рассказала об истории Навка. – Только в 1895 году "Лебединое озеро", уже в постановке Мариуса Петипа и Льва Ивановна, вновь появилось на театральной сцене, став в итоге символом русского балета".

"К сожалению, Петр Чайковский так об этом и не узнал, для него эта музыка так и осталась стыдом, "чистой дрянью", – сожалеет Навка. – Но, все же, гениальное есть гениальное и рано или поздно оно найдет свой путь к свету и признанию! Да, этот путь может быть долгим, тернистым, изменяющим взгляд на мир, но в итоге успешным!"

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 12:07 Источник: instagram.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

С любым мужчиной: Разбитая инсультом 68-летняя Проклова заговорила о сексуальных предпочтениях

Артистка рассказала о личном

Шоу-бизнес

"Нужно полечиться": взмокший Лазарев показал горячие развлечения на камеру

Певец снялся в одних плавках
Шоу-бизнес

Народ ахнул при виде Апиной после выписки из больницы: Изменилась до неузнаваемости

Певица перенесла операцию
Шоу-бизнес

"Мне надоело": обманутая Алферова откровенно о предательстве Абдулова

Актриса в гневе

Гороскоп

Благоприятные дни для отпуска в 2022 году
Благоприятные дни для поиска секс-партнера в 2022 году
Благоприятные дни для смены работы в 2022 году
Каким знакам зодиака разобьют сердце в 2022 году

Здоровье

В России впервые выявили свыше 70 тысяч новых заражений COVID-19 за сутки
За сутки в России ковидом заразились 67 809 человек
В Кремле ответили на вопрос о введении локдауна из-за "омикрона"
Число новых заражений COVID-19 в России перевалило за 65 тысяч в сутки

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

На таможне аэропорта в Ростове-на-Дону у пассажиров нашли холодное оружие
В Мытищах автоледи вступила в перепалку с водителем скорой помощи
Хулиганы обстреляли машину жителя Апрелевки
В Тюменской области сошел с рельсов локомотив поезда
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+