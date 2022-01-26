"Чистая дрянь": 46-летняя Навка продемонстрировала стыд

"Чистая дрянь, вспоминать о ней без чувства стыда не мог", – писал Петр Чайковский о своей музыке к балету "Лебединое Озеро". – рассказала Татьяна Навка. – Вот, что я недавно прочла в сети! Если вы не знаток истории балета, вы удивитесь так же как и я, но первая постановка с треском провалилась!"
"Еще в период создания возникли сложности: примы балета отказывались от этой экспериментальной музыки, ведущий балетмейстер счел постановку бесперспективной и не стал принимать в ней участия, газеты и критики плохо отзывались о премьере, в итоге даже взятый в репертуар балет не имел успеха и был снят, – рассказала об истории Навка. – Только в 1895 году "Лебединое озеро", уже в постановке Мариуса Петипа и Льва Ивановна, вновь появилось на театральной сцене, став в итоге символом русского балета".
"К сожалению, Петр Чайковский так об этом и не узнал, для него эта музыка так и осталась стыдом, "чистой дрянью", – сожалеет Навка. – Но, все же, гениальное есть гениальное и рано или поздно оно найдет свой путь к свету и признанию! Да, этот путь может быть долгим, тернистым, изменяющим взгляд на мир, но в итоге успешным!"