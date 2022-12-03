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Шоу-бизнес
"Иванушки" побили императрицу Аллегрову

"Иванушки" побили императрицу Аллегрову

Феликс Грозданов

Феликс Грозданов блогер

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".
Мне 17 лет. На первую стипендию я покупаю билет на концерт группы "Руки Вверх!" Вторая стипендия подарит мне возможность попасть на выступление "Иванушек International". В том году у них как раз вышла песня "Тополиный пух", которой суждено было оказаться суперхитом. А самому коллективу стать самым долгоживущим на нашей эстраде.
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Спустя много лет, уже работая журналистом, я познакомился лично с кумирами моей студенческой поры. Сергей Жуков, узнав про историю с тем билетом, предложил – в шутку! – вернуть мне деньги. Но, разумеется, дело не в них. А в том, что и "Руки Вверх!", и Иванушки" уже более четверти века собирают переполненные залы.

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Я никогда не забуду выступление Жукова на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". На сцену коллектив вышел в третьем часу утра (есть там традиция начинать концерты в такое время, что они больше утренник напоминают). Зрителям утром надо было идти на работу. Но весь концерт шесть тысяч человек Летнего амфитеатра провели на ногах, танцуя и подпевая незатейливым песням про "Алешку" и "Он тебя целует".

Я помню свое потрясение и удивление тогда.

Сегодня оно повторилось – но уже на концерте "Иванушек".

Мне 41 год. Я снова, спустя 24 года, оказался на их выступлении. Причем – по купленному за собственные деньги билету, а не по приглашению, как давно привык в силу профессии. Просто хотел хоть на миг вернуться в ту далекую пору, когда жизнь казалась бесконечным, полным приключений, океаном. Когда люди были добрее, вещи – надежнее, отношения – крепче. Когда была жива мама, которая именно под песню "Кукла" на школьном выпускном отпускала меня во взрослую самостоятельную жизнь.

Наверное, именно поэтому, весь концерт я говорил себе: "Только не плачь!" И все равно не мог сдержать слез. Ведь с этими шлягерами "Иванушек" связано так много воспоминаний!... Как, наверное, у каждого, кто пришел в этот вечер в "Крокус". Кукла Маша и кукла Ира давно стали старше, взрослели – у них уже есть свои дети и порой даже внуки. Но в душе они все равно остаются все теми же беззаботными девчонками, которые готовы веселиться до утра. И "Иванушки" пятничным вечером подарили им возможность на несколько часов перенестись в годы счастливой юности.

Суровые охранники "Крокуса" сбились с ног, пытаясь усадить танцующую публику – да где там! В итоге ближе к полуночи зал превратился в огромную дискотеку. А сколько цветов, пакетов, коробок и свертков было передано на сцену! Артистам несли портреты, фрукты, чак-чак, сувениры для их домашних питомцев. Да что там говорить, если даже Николай Расторгуев так расчувствовался, что поднялся на сцену и затянул с "Иванушками" своего знаменитого "Коня".

Подобных аншлагов тут давно не было. Да, кажется, нет у нас других коллектив и артистов, способных так раскачать и держать на протяжении трех часов зал. Ну не Аллегрова же, в самом деле, с ее фонограммой, париками и сомнительными песнями про будуар шальной императрицы!..

"Иванушки" показали всем, кто на самом деле у нас "номер 1". После такого их выступления короли и императоры могут снимать короны и уходить на пенсию.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
3 декабря 2022, 01:37 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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