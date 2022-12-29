Весь "Дом-2" рыдает: не стало Влада Кадони

Поклонники ошарашены новостью – Влад Кадони покинул зрителей.

В социальных сетях гремит новость — на телеэкранах не стало Влада Кадони. После многочисленных слухов и домыслов телеведущий, маг и экстрасенс подтвердил свое увольнение с шоу "Дом-2". Однако, шоумен уверяет, расставание с телеканалом "Ю" прошло мирно и спокойно.

Кадони сам обратился к поклонникам. Он рассказала, что каждый декабрь обсуждаются и пересматриваются условия контракта с руководством. В этом году им не удалось договориться. Звезда шоу "Дом-2" уверяет, что никаких иных причин для прекращения работы нет. Напомним, что, по слухам, Влад Кадони собирается запускать собственный проект уже на телеканале "ТВ-3".

Весь фанатский батальон шоу "Дом-2" рыдает — никто не хочет терять любимого ведущего. За семь лет, что он вел проект Влада успели полюбить и привыкнуть к его манере общения. Сложившийся квартет из Ксении Бородиной, Ольги Орловой, Влада Кадони и Андрея Черкасова даже согласился сменить телеканал, лишь бы только продолжать работать на проекте.

"Не дуйтесь на меня, пожалуйста, за резкость, прямоту и иногда язвительные шуточки. Я реально очень люблю интересных и ярких людей, даже если с ними сложно общаться. Я буду по вам скучать!" — обратился уже бывший ведущий "Дома-2" к зрителям.