"Людям пора знать правду": дети Киркорова называют Гусеву мамой

Диджей Катя Гусева много лет работает и дружит с Филиппом Киркоровым. Согласно самой невероятной версии, она и есть таинственная мать его детей, которую певец тщательно скрывает. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на презентации совместного клипа Филиппа Киркорова и рэпера Давид Манукян (DAVA) и задал несколько прямых вопросов.

Какие у Вас отношения с Филиппом Бедросовичем?

Слава богу, хорошие! Я знаю, что очень нравлюсь детям Филиппа, хотя и не до конца понимаю, в каком мы с ним статусе. Иногда наши отношения заходят в стадию "мужчина – женщина", иногда – в стадию дружбы, а иногда он вообще меня не очень любит.

Ссоры случаются?

Недавно очень сильно обиделся за то, что не смогла полететь с ним на отдых (певец с детьми Аллой-Викторией и Мартином на частном самолете отправился в элитный отель на Крите. – Прим. ред.). У меня просто концертами был занят весь июль, и именно работа помешала мне насладиться негой в роскошном отеле класса люкс с частным бассейном на набережной.

Людям, которые отдыхают в таких отелях, наверное, трудно выбирать подарки. Чем Вы балуете детей Киркорова?

На последний день рождения Мартина (29 июня мальчику исполнилось восемь лет. – Прим. ред.) я подарила ему футболку из новой коллекции Galliano и коллекционную машинку Ferrari. А Алле-Виктории, хотя у нее и не было дня рождения, подарила игрушку – милейшего щенка.

А как зовут Вас дети Филиппа? Мамой?

Они знают, что я диджей Катя Гусева, но, когда я с ними долго провожу время, "мама" проскальзывает. Каждому ребенку хочется, чтобы рядом была мама, это нормально. Пускай Филипп женится! Я вот не выхожу замуж, ни с кем не завожу отношений – его жду.

Откройте тайну, Вы и есть мама Аллы-Виктории, с которой так похожи?

Это не моя тайна, а тайна Филиппа – только он может ее раскрыть. Придет время, и он это сделает, думаю. Я же готова сдать тест ДНК на родство с детьми Киркорова. Мне кажется, людям пора знать правду.