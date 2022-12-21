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Шоу-бизнес
Потеря ребенка, смерти мужей и одиночество: как жила знаменитая артистка Аросева

Потеря ребенка, смерти мужей и одиночество: как жила знаменитая артистка Аросева

Сегодня, 21 декабря, исполняется 97 лет со дня рождения актрисы Ольги Аросевой.
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Ольга Аросева – одна из самых знаменитых актрис советского кинематографа. Она была знакома широкой публике по ролям пани Моники из "Кабачка "13 стульев" и Любы из "Берегись автомобиля", имела множество поклонников и всегда нравилась мужчинам. Тем не менее личную жизнь артистки можно скорее назвать трагической, нежели счастливой.

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Будущая актриса родилась в семье дипломата и польской аристократки. Несмотря на то, что родители Ольги Аросевой не имели отношения к творчеству, ее с самого детства тянуло к сцене. В школьные годы она занималась в драмкружке, а после окончания учебы поступила сначала в цирковое, затем в театральное училище.

Диплом актриса так и не получила, но это не помешало ей добиться успеха в профессии. В 21 год Аросева начала выступать на сцене, устроившись в театр по документам сестры, и дебютировала в кино. Поначалу артистке доставались лишь эпизодические роли, но со временем ей удалось проявить свой талант и покорить зрителей. Она сыграла более 70 ролей за свою карьеру и запомнилась публике по картинам "Берегись автомобиля", "Кабачок "13 стульев", "Старики-разбойники" и многим другим лентам.

Личная жизнь Ольги Аросевой была куда менее счастливой, чем карьера. О бурных романах звезды ходили легенды, но большинство из них оставались загадкой для публики и заканчивались трагически. По признанию друзей актрисы, многие ее возлюбленные и мужья спивались и умирали по непонятным причинам.

Помимо тайных интрижек и фактических браков, на счету звезды четыре официальных союза. В первый раз она связала себя семейными узами с музыкантом Константином Жуковым, который был старше ее на 11 лет. Аросева называла брак счастливым, но спустя несколько лет он рухнул из-за ее переезда в столицу.

Во втором союзе, с артистом Юрием Хлопецким, звезде пришлось пережить одно из самых больших потрясений в жизни. Она потеряла ребенка и узнала, что никогда не сможет иметь детей. Третья попытка Ольги Аросевой создать семью тоже закончилась трагедией. Она вышла за певца Аркадия Погодина, а в 1975 году стала вдовой. Четвертым мужем артистки стал коллега по цеху Владимир Сошальский. Этот брак продлился около года и стал звезды неприятным воспоминанием.

Несмотря на то, что в жизни Ольги Александровны было множество любовных увлечений, по ее признанию, она прожила всю жизнь в одиночестве. Впрочем, лучшим лекарством для артистки была работа. Она всегда полностью отдавалась профессии и выходила на сцену буквально до последних дней жизни.

Ольга Аросева. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 декабря 2022, 08:40 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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