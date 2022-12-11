Соблазнившая юнца Поплавская показала своего принца: Почти 21 год, а мне 38!

Яна Поплавская примкнула к обществу женщин, выбравших себе в спутники молоденьких мужичков и теперь регулрно хвастается своим приобретением.



Минувшей осенью Яна Поплавская, известная на территории всего бывшего СССР ролью Красной шапочки, вышла, наконец, замуж! Злые языки сразу же стали судачить: дожала, наконец. Насмехались, иными словами, над тем, что возлюбленные вначале решили проверить свои чувства длительнейшим сожительством, которое растянулось на 7 лет.

Примечательным для шушукающейся общественности стали и тот факт, что Поплавская сильно старше своего молодого супруга: на целых 15 лет. Таким образом, начинающая звезда уже пела с экрана про крокодилов и бегемотов, а родители ее будущего мужа еще не были, возможно, даже знакомы.

Накануне вечером Яна Поплавская показала в личном Телеграм канале своего принца. Актриса стоит в нарядном платье, крепко вжавшись всем телом в юное тело своего спутника, а голову кокетливо положила на его крепкое плечо. Оба члена семьи смотрят прямо в объектив камеры.

"Моя любимая фотография со старшим сыном! Климу почти 21 год, мне 38!" – лишила Поплавская снимок хоть какой-нибудь интриги.

Кроме продемонстрированного в личном блоге старшего сына Клима, справившего недавно 37-летие, у актрисы есть еще и младший, Никита, которому сейчас 25 лет. Но, как уверены некоторые, на двух детях можно не останавливаться. Поэтому есть шанс, что соблазнившая юнца Яна Поплавская еще захочет подарить мужу ребенка, чтобы скрепить возникшие чувства.