"Не успел ребенок родиться": залетевшая не от Пригожина певица Валерия зарубила все на корню

Певица Валерия хотела подарить своему мужу ребенка.

Этот звездный брак считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Пара вместе уже больше пятнадцати лет, однако общими детьми обзавестись так и не смогла. Певица Валерия залетела не от Иосифа Пригожина, а от бывшего мужа, родив на свет трех наследников.

Пару лет назад в одном из интервью блондинка призналась, что очень хотела подарить нынешнему супругу ребенка, однако все закончилось печально – выкидышем, после которого артистка бросила попытки обзавестись совместными детьми. Так что, все, что остается продюсеру – заниматься внуками. Благо, у него есть такая возможность. Не так давно, к примеру, у дочери музыкального деятеля родился сын, в котором звездный дедушка души не чает.

С завидной частотой муж певицы Валерии выкладывает в своем микроблоге фотографии и видео новорожденного внука, а поклонники замечают его сходство с продюсером. Кажется, Иосиф Пригожин уже думает о будущем мальчика, ведь накануне он разместил снимок, на котором он одет в образе рок-звезды. Правда, далеко не все фанаты это оценили.

"Не успел ребенок родиться, уже нацепили все, что можно и нельзя", – пишут в комментариях.

Там же, кстати, засветилась и Яна Рудковская, которая восхитилась фотографией, а вот жены продюсера не видно. Сына дочери Иосифа Пригожина звезда вообще нигде не светит. Кажется, что она зарубила все общение с малышом на корню, что удивительно. Ведь в отличии от певицы Валерии, продюсер души не чает в ее отпрысках и внуках.