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Шоу-бизнес
Вылитый Пригожин: Муж округлившейся певицы Валерии показал новорожденного малыша

Вылитый Пригожин: Муж округлившейся певицы Валерии показал новорожденного малыша

Иосиф Пригожин снял своего любимого ребенка.
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Звездная парочка, хотя и не успела обзавестись собственными детьми, но успешно реализовалась в качестве бабушки и дедушки. Смотря на Валерию, конечно, сложно поверить, что она получила столь почетный статус: уж слишком молодо выглядит певица! И это вполне объяснимо: супруга Иосифа Пригожина активно следит за собой.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

 (Алла Юрьевна Перфилова) Валерия

(Алла Юрьевна Перфилова) Валерия певица

Артистка нередко показывает поклонникам свои занятия йогой. Так, недавно, она продемонстрировала, как делает курмасану. Однако тренер по йоге посчитала, что блондинка сделала грубую ошибку – округлила спину, что не очень хорошо для позвоночника. Впрочем, кажется, что певица прекрасно знает, что делает, ведь упражнения дают эффект: она пышет красотой и здоровьем!

А сил звезде хватает на то, чтобы нянчиться с внучкой Селией, как и ее супругу Иосифу Пригожину, у которого не так давно родился внук Даниель. Мальчику всего только три месяца, но продюсер уже устраивает для него масштабные праздники. Но этот раз в честь крещения. Кажется, в любимом ребенке он души не чает! В микроблоге мужа певицы появилось трогательное видео, на котором он показал личико новорожденного малыша.

Восхищенные поклонники принялись поздравлять мальчика с важным праздником, желать ему здоровья, а не которые не могли не отметить, что Даниель – вылитый продюсер.

"На дедушку похож! Если у дочки родится сын, то он унаследует гены ее отца...Так что, похоже подрастает один Иосиф Пригожин", – пишут пользователи под видео.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2022, 10:10 Источник: Соцсети • Требует проверки
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