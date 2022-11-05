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Шоу-бизнес
"Вполне естественная вещь": Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова

"Вполне естественная вещь": Кузьмин встал грудью за грязноротого похабника Киркорова

Филипп Киркоров на днях жестко проехался по певице Наргиз, обозвав ее прямо со сцены. Прокомментировал ссору брат Владимира Кузьмина.
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Только последователи дзен-буддизма в последние дни не обсуждают конфликт, возникший между Филиппом Киркоровым и Наргиз Закировой. Ведь даже самые, мы уверены, ленивые, прильнули к экранам мобильных телефонов, чтобы быть в курсе развития скандала.

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Что же случилось? Наргиз, которой запретили въезжать на территорию России, выругалась, когда узнала о туре, с которым Филипп Киркоров поехал по ее родному Узбекистану. Услышав об этом Филипп, в свою очередь, обматерил экс-коллегу так, что у свидетелей этого чуть уши не завяли.

По словам очевидцев, Киркоров часто ведет себя чересчур эмоционально и грубо. Подтвердить это может брат Владимира Кузьмина, Александр Кузьмин. По словам музыканта, он часто цепляется и хамит людям. А на "Новой волне" поп-король и вовсе кричал матом на весь зал, хотя в зале было множество детей. Так бы себя повел, уверены некоторые, лишь грязноротый похабник.

Нынешним инцидентом Александр Кузьмин шокирован ничуть не меньше. Тем не менее, он встал грудью за Киркорова.

Времена нынче тяжелые и нервные, а люди находятся на постоянном взводе, утверждает Александр. Кроме того, на взгляд Кузьмина, в дело вмешались амбиции звезд: каждый популярный человек уверен в том, что он – чуть лучше остальных и можно ему, поэтому, чуть больше. Этот вывод, можно полагать, относится как к Филиппу Киркорову, так и к Наргиз.

"Это вполне естественная вещь", – зафиналил брат Владимира Кузьмина.


КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Филипп Киркоров. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 ноября 2022, 16:17 Источник: PROzvezd ✓ Надежный источник
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