Дела совсем плохи: озвучен диагноз угодившей в психушку Светличной

Звезда советского кино Светлане Светличной помогают сохранить остатки памяти.

Информация о состоянии Светланы Светличной поступает противоречивая. Одни говорят, артистка чувствует себя хорошо, однако ей иногда требуется помощь врачей. Другие же утверждают: здоровье 82-летней актрисы оставляет желать лучшего, и сейчас она находится в психиатрической больнице имени В. А. Гиляровского

Как сообщает Пятый канал, у Светличной болезнь Альцгеймера. То есть дела совсем плохи. Паранойя не дает Светлане Афанасьевна адекватно оценивать действия родственников, которые пытаются ей помочь. Также у нее наблюдаются провалы в памяти. Например, она забывает, куда положила ту или иную вещь.

По словам источника издания, Светличная уверена, что ей 41 год. Еще она не может сказать точно, в каких фильмах снималась. При этом артистка в состоянии самостоятельно одеваться и употреблять пишу. Помощь с посещением туалета ей не требуется, но для подстраховки ее все же сопровождают в такие моменты.

Светлана Светличная якобы находится в платном отделении психбольницы. Как известно, с артисткой держит связь внучка. Звезде советского кино врачи назначили лечебную гимнастику и нейропротекторы. С ней будет заниматься психолог. Все делается для того, чтобы актриса не лишилась памяти полностью.