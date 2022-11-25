"Сладко и быстро": после слов Авербуха об измене Арзамасова сделала заявление

Отношения 27-летней Лизы Арзамасовой и 48-летнего Ильи Авербуха всколыхнули общественность. Такая большая разница в возрасте всегда настораживает, поэтому и поклонники Лизы, и фанаты Ильи долго не верили в искренность чувств пары. Невзирая на все домыслы, пара поженилась, а через год стала родителями сына.
Илью Авербуха часто спрашивают и о личной жизни, и о секрете счастливого брака. А в одном из недавних разговоров с журналистами фигурист высказался на тему измен. Муж Лизы Арзамасовой считает, что измена ведет к краху отношений и чувств. Обман и избегание ответственности — это мучение для Авербуха.
После этих слов злые языки заподозрили неладное в браке звезд. Лизу Арзамасову стали обвинять в измене мужу из-за времяпрепровождения в компании молодого фигуриста Никиты Кацалапова. Напомним, что пара вместе участвует в проекте "Ледниковый период".
Скорее всего, слухи о разладе с Авербухом — это всего лишь домыслы. Поклонники Лизы Арзамасовой уверены, что у девушки даже нет времени на измены из-за плотного графика. Так, актриса даже сделала заявление, что после спектаклей не успевает отдохнуть.
"А как уснуть после спектакля? Возможно, после "Золушки" я буду сладко и быстро засыпать и видеть волшебные сны, а вот после Фёдора Михайловича в голове многослойные цитаты", — рассказала Лиза.