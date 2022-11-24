"Уникальный опыт": Удравший от жены сын певицы Валерии ждет двойню

Знаменитая блондинка, как известно, была замужем не один раз. Брак с предпринимателем Александром Шульгиным оказался неудачным. Зато в отношениях с бизнесменом у певицы Валерии появились дети – двое сыновей и дочь.
Все наследники уже давно живут самостоятельно без помощи известной и влиятельной матери. 24-летний Арсений, к примеру, пошел по стопам отца и развивает собственное дело. Он, к слову, уже успел жениться и даже стать отцом – девочки, которой дали имя Селин.
Младший сын певицы Валерии, несмотря на плотный рабочий график, старается много времени проводить с супругой и ребенком дома. Но из-за стремления стать успешным и не зависеть от звездной родительницы, все же довольно часто уходит от жены в офис. Так, накануне Арсений вновь удрал из дома и оказался в стенах здания в "Москва-Сити", где располагается его компания, чтобы сообщить в своем микроблоге важную новость.
Дело звездного наследника активно развивается, поэтому ему понадобились новые сотрудники. Молодой предприниматель ждет целую двойню – именно о таком количестве вакансий он и рассказал на своей странице. Детали одной из них он раскрыл. Арсений ищет бизнес-ассистента или офис-менеджера.
В своем микроблоге он перечислил преимущества работы и отметил важную деталь.
"Это не прогрев к вакансии. Как есть, реально. Уникальный опыт", – написал сын певицы Валерии.