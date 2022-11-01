"Живот не опускается": округлившейся певице Валерии привалило хлопот на старости лет

В следующем году знаменитой блондинке стукнет 55 лет. Но, смотря на нее, кто поверит, что ее уже настигает старость? Артистка выглядет блестяще и легко может посоревноваться по красоте с девушками моложе себя. Впрочем, все это благодаря стараниям самой Валерии: как известно, она хорошенько заботится о своем теле.
В последние годы певица увлечена йогой, причем настолько, что ее все новые позы буквально шокируют народ, вместе с тем вызывая восхищение: мол, вот как она может на старости лет! Недавно знаменитая блондинка запечатлела на фото, как делает курмасану. Упражнение решила проанализировать преподаватель йоги и заключила, что жену Иосифа Пригожина могут ждать неприятности.
Поза, которую приняла Валерия, действительно оказывает положительное влияние на организм: позволяет сохранить ум спокойным и уравновешенным, а также тонизирует позвоночник. Но все это бестолку, если допускать ошибки, что, собственно, и сделала певица.
Во-первых, звезда округлила спину – это плохо для позвоночника, особенно, если делать так регулярно. Во-вторых, певица не опустила животик. "При правильном выполнении, если живот не опускается, все равно стараемся делать с прямой спиной", – рассуждает Асель Нигметова. В общем, теперь Валерии привалило хлопот, ведь придется задуматься над правильностью своих действий и совершенствованием техники.