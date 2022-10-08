"Все не просто": Авербух взвыл после ухода Арзамасовой к молодому мужику

Роман "папиной дочки" с прославленным фигуристом в свое время наделал много шума. Неудивительно, ведь между ними солидная разница в возрасте, которая их совсем не напугала. Пара поженилась, а после на свет появился сын, которому дали имя Лев. Илья Авербух и Лиза Арзамасова выглядят счастливыми, а поклонники не устают восхищаться их союзом.
Стоит признать, что у обоих супругов плотный рабочий график. Как признался сам спортсмен, им приходится сильно стараться, чтобы времени хватало на воспитание наследника. Вечно занятой в театре актрисы теперь делать это будет сложнее, ведь к ее работе прибавился новый проект – "Ледниковый период".
Лизу Арзамасову взяли в качестве участницы в последний момент. Один из конкурсантов 31-летний Никита Кацалапов оставался без партнерши. Из-за его проблем со спиной, ему требовалась легкая партнерша. Собственно, выбор пал на супругу Льва Авербуха.
Так что теперь, из-за усердных тренировок ей придется уходить от мужа и ребенка к молодому спортсмену, а также буквально носиться между "Ледниковым периодом" и остальными проектами.
Ну, а сын будет чаще оставаться под присмотром нянь и бабушек.
"Все, естественно, не так просто — Лиза между тренировками носится. У нас жизнь очень загружена...", – буквально взвыл Илья Авербух, говоря о тяжелой ноше публичных и творческих родителей.