"Что-то произошло": Поставивший страну на уши Легостаев прервал молчание после исчезновения в море

Выпускник "Фабрики звезд" на днях заставил переживать своих поклонников.

Константин Легостаев отправился в Сочи, чтобы немного отдохнуть и снять клип на свою новую песню "Русалка". Вместе с приятелями он отправился на пляж: надев плавательные очки, артист нырнул в море, однако обратно так и не вернулся. После неудачных попыток найти экс-участника "Фабрики звезд" сопровождавшая его компания обратилась в полицию.

Своим загадочным исчезновением в море музыкант поставил на уши всю страну, а к его поискам привлекли даже оперативные службы. В конце концов он вышел на связь. Прессе певец рассказал, что у него было переохлаждение, однако от госпитализации он отказался из-за запланированных дел. А вот перед поклонниками артист так и не объяснился, но сегодня наконец-то решил прервать молчание.

Константин Легостаев обратился к народу, попросив прощение за стресс, который им пришлось пережить. Ситуация навела его на очень важную мысль: экс-участник "Фабрики звезд" признал россиян больше времени проводить со своими близкими.

"Не из-за того, что что-то произошло с кем-то, потому что сейчас такое время, что надо жить сегодняшним днем", – цитирует слова музыканта Пятый канал.

Стоит отметить, что в правдивость исчезновения Константина Легостаева поверили не все. Некоторые предположили, что пропажа выпускника "Фабрики звезд" могла быть пиар-ходом, которым часто пользуются забытые артисты.

