"Какой ужас": Изуродованная гематомами Подольская сообщила об избиении мужем

Российские музыкальные исполнители Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков воспитывают двух общих детей – сыновей Артема и Ивана. Младшего наследника певица родила совсем недавно – 22 октября 2020 года. После родов она смогла молниеносно восстановиться и уже сейчас демонстрирует роскошную стройную фигуру.
Однако на днях Наталья Подольская напугала фанатов свежим видео. Она показала свои ноги, которые были сплошь покрыты гематомами. Артистка предложила фанатам угадать, что с ней случилось, и сразу подняла тему домашнего насилия. Она сообщила, что избиение мужем исключено, так что фанатам надо искать другие варианты.
"Муж не бьет, не беспокойтесь", – сказала Подольская.
На фоне недавних слухов ситуация выглядит крайне тревожно. Ведь в Сети в последнее время все чаще говорят о том, что звездная семьи переживает кризис отношений. Еще недавно певица вышла на связь вся окровавленная, а теперь еще и это. Может она просто не может что-то сказать и боится?
Поклонники предположили, что Подольская может участвовать в новом сезоне шоу "Ледниковый период". Однако официально имена участников пока не известны. "Какой ужас", – написали фанаты, жалея изможденную Подольскую.