Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Главное – не провонять трупным ядом квартиру": Лолита порадовалась уходу Моисеева
"Рыдала как тварь": Пропавшую за океаном Варум нашли в столичной забегаловке
Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю
Синюшный сын-фрик Яковлевой притащил в дом лохматую бабищу: Шикарная
партнеры
Среда
5 октября
Лента новостей
12:19
Не хочет делиться: родившая ребенка бывшая возлюбленная Тимати установила жесткие рамки в общении
12:02
Душил и бил по лицу детей: Покалеченная Джоли заявила о жутких зверствах тирана Питта
11:57
"Ему придется пахать": несдержанность выпячивающего себя сына ужаснула повара Ивлеева
11:44
"Аж бесит": Юлия Зиверт рассказала о неизбежности и саморефлексии
11:18
"У нас в семье пополнение!": новая жена похотливого Прилучного стала мамой
10:49
Похожа на курицу: Заплывшая Бузова в нелепом наряде опозорилась на весь мир
10:30
"Кожаные плетки, пристежки...": живущая без мужика Бабкина решилась на секс-шоп
10:07
Спрос на новостройки Москвы упал на 46%
10:06
Как убрать неприятные запахи из дома: назван простой способ
10:06
"Кидала в чемодан тряпки и подгоняла детей": сенсационные подробности бегства Пугачевой в Израиль
10:06
Возможно убийство: Поставлена точка в слухах о насильственной смерти Моисеева
09:46
"Родные люди": После интимных ласк с тайкой обмазанный маслом Садальский переключился на Меньшову
09:42
"Страшно возмущаюсь": Алферова высказалась о мечущихся между странами звездах
09:13
Раз и нет человека: Решившая покорить вершину Боня попрощалась с жизнью
09:02
В Подмосковье растет спрос на элитную недвижимость
08:58
"Он в минусе": названа причина экстренного отъезда Пугачевой к Галкину*
06:44
Изнасилование, маньяк и лечение депрессии: что пережила единственная дочь Гузеевой
04:13
Крокодил и лев подрались за добычу – видео
02:19
Удар по кошельку: назвыаны самые затратные бытовые приборы
00:07
Какой праздник отмечается 5 октября 2022 года
22:00
Известная блондинка отжала ключи от заграничной квартиры покойника Моисеева: Забрала их
21:25
Пропала Кристина Орбакайте: что произошло с дочерью Пугачевой на самом деле
21:18
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
20:39
Трупные пятна покрыли тело скрюченной Волочковой: Синюшные конечности
20:30
Пенсионеры в подмосковном Ступино устроили поножовщину: Один погиб
19:52
В Татарстане пьяный мужик забил насмерть жену на глазах у сына-подростка
19:43
"Не остановило": прячущая глаза дочь Заворотнюк поделилась страшной новостью
19:03
"Бездарную старуху" Пугачеву проводили в последний путь: Забыть о ней навсегда
18:10
"Убийство": всплыли новые данные об уголовном деле Моисеева
17:55
Примадонны больше нет: умотавшую в Израиль Пугачеву похоронили без почестей
17:24
Сверкнувшую лысой черепушкой дочь Кончаловского отправили лечиться: Более гуманный способ
16:36
Окровавленного Мерзликина нашли в шесть утра в лесу: Все, отстрелялись
15:48
"Оказалась никому не нужна": говорящую исподтишка обиженку Пугачеву поставили на место
15:41
Воссоединившаяся с Элджеем Ивлеева раскрыла свои чувства: Люблю его и точка!
14:58
Могло быть подстроено: В загадочном исчезновении Легостаева разглядели злой умысел
14:57
"Отвезли в больницу": поставивший всю страну на уши Легостаев объяснил свое исчезновение
14:56
Пережившая кесарево без наркоза звезда "Дома-2" рассказала об осложнениях
14:54
В Омске водитель не справился с управлением и погиб в ДТП
14:54
67-летняя Хакамада вышла в свет с молодым красавцем
14:40
В Москве задержали группу интернет-вымогателей
14:33
В Липецкой области из-за аварии пострадали 3 человека
14:20
Ягудин жестко приложил возомнившего себя пупом земли Плющенко: Этот тип и его жена достали всех!
14:20
В Подольске грузовик перевернулся после ДТП с легковушкой
14:10
В Калининградской области мать троих детей погибла в аварии
13:41
Арбенина с торчащими сосками возбудила россиян: Можно любоваться бесконечно
13:39
Коллективная травля: выкрутасам беглеца Урганта нашли оправдание
13:36
Сидящая за бугром Пугачева раскрыла истинное отношение к россиянам: Всегда терпеть не могла
13:19
Одна выскочила замуж в 18, а вторая отказалась от фамилии: что стало с дочками Евгения Осина
13:19
Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 октября
12:49
"Похожа на папу!": Разведенка Асмус показала подросшую дочь от Харламова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Могила усыпана цветами: Разъяренная толпа растерзала голую Водонаеву
"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку
Решено лишить Пугачеву звания народной артистки: Официально
"Максюша очень ранимый": любитель потных парнишек Цискаридзе прилюдно обласкал иноагента Галкина
"Трудные времена": Брошенная изменщиком Тарзаном Королева сделала важное заявление
"Исчез": объявлена судьба вытравленного Гузеевой Нагиева
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Ему придется пахать": несдержанность выпячивающего себя сына ужаснула повара Ивлеева

"Ему придется пахать": несдержанность выпячивающего себя сына ужаснула повара Ивлеева

На телеканале "Пятница!" продолжается проект "Адский шеф" – экстремальное кулинарное реалити, в котором Константин Ивлев выходит за пределы кухни. Чтобы проверить мастерство участников и определить среди них лучшего, главный шеф испытывает поваров на прочность и стрессоустойчивость готовкой в экстремальных условиях.
прочитано 263 раза

Во время съемок восьмого выпуска реалити к синей команде присоединился еще один повар. Им стал Матвей Ивлев – сын шефа Ивлева. Матвей раскритиковал блюда участников и поспорил с отцом, что сумеет справиться с его испытаниями и будет готовить лучше большинства поваров.

ПО ТЕМЕ

В столичном ресторане популярной кухне дали другое имя

"Матвей решил проявить несдержанность и выпятить себя. И мы с ним поспорили, что если он продержится ужин на кухне, то я ему позволю испытать себя в Академии адского шефа. Ему придется вдвойне пахать и доказывать свое место под солнцем", – заявил Константин Ивлеев.

Матвей Ивлеев. Фото: пресс-служба

Теперь Матвею предстоит заселиться в Академию шефа и стать полноправным участником реалити. Вместе с другими поварами сын шефа будет проходить испытания и бороться за место на проекте. Как и другим участникам, Матвею предстоит готовить в спартанских условиях и самых неожиданных местах.

Матвей Ивлеев. Фото: пресс-служба

За испытаниями сына знаменитого повара можно следить по пятницам в 19 часов на телеканале "Пятница!"

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: пресс-служба
Автор: 5 октября 2022, 11:57

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"С пополнением": Родившая Орлова явила народу свою малышку

Семья стала больше
Шоу-бизнес

"Исчез": объявлена судьба вытравленного Гузеевой Нагиева

Ведущий завязал с ТВ
Шоу-бизнес

Примадонны больше нет: умотавшую в Израиль Пугачеву похоронили без почестей

Страшный конец

Шоу-бизнес

"Убийство": всплыли новые данные об уголовном деле Моисеева

Правду не скрыть

Гороскоп

Василиса Володина предрекла россиянам два перелома: Легко не будет
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 3 октября 2022 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки выявили 40 017 новых случаев коронавируса
Постковидный синдром: что это такое и каковы риски возникновения
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 4663 человека
В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека

Спорт

"Идиот!": разгневанная Тарасова влепила смачную пощечину подкаблучнику Плющенко
Лучший подарок от букмекера: что такое фрибет и как это работает
Умер экс-футболист "Зенита" Голубев
"Это святое": ученица Винер призналась в жестоком обмане наставницы

Регионы

В Татарстане пьяный мужик забил насмерть жену на глазах у сына-подростка
Во рту у тюменского школьника взорвалась электронная сигарета
Под Москвой женщину подозревают в организации убийства своего бывшего мужа
В Пермском крае вандалы разгромили кладбище
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+