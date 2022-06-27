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Lifestyle
Фото: Андрей Суворин Фото: Андрей Суворин Фото: Андрей Суворин
Фото: Андрей Суворин Фото: Андрей Суворин Фото: Андрей Суворин

В столичном ресторане популярной кухне дали другое имя

Большая Дмитровка последовательно превращается еще в один гастрономический кластер столицы. За последние месяцы здесь открылось сразу несколько новых заведений совершенно разного формата.
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Объединяет их разве что стремление уйти от чопорного файн дайнинга в сторону более комфортной и в меру эстетской еды, да еще страсть к экспериментам с классическим наследием. Не то, чтобы это было новое слово в гастрономии, но такие поиски – если они ведутся, что называется, со вкусом – всегда интересны.

В этом можно убедиться, заглянув в ресторан Nome, который совсем недавно открылся на пересечении Большой Дмитровки и Страстного бульвара. В проекте Глеба Марача и Оксаны Малашкиной пытаются по-новому посмотреть на итальянскую классику. За "прочтение" отвечает молодой, однако довольно опытный Александр Челмакин, в багаже которого работа в "Рукколе", Modus, "Матрешке", а также в Asia Hall, где он активно практиковался в паназии под руководством Джека Вонга. Не удивительно, что в новом меню ярким вкусам уделено немало внимания.

Фото: Андрей Суворин

Например, сочное облепиховое желе в виде конфеты из какао-масла отлично работает с куриным паштетом (только все ингредиенты категорически рекомендуется замешать). Соус чили удачно дополняет томленую морковь с грибами муэр, соус грюйер нежно оттеняет крабовый гратен, а арахисовая паста с мускатом выразительно подчеркивает брутальность перцев рамиро.

Фото: Андрей Суворин

Разумеется, в меню есть вполне аутентичная (безо всяких сливок) паста карбонара и замечательная пицца с четырьмя видами сыра. Но они здесь скорее для того, чтобы убедить недоверчивого гостя – шеф-повар ценит классику, а его эксперименты проистекают вовсе не от незнания основ.

Фото: Андрей Суворин

В чем же выражается этот новый взгляд? Ответ на это вопрос можно поискать, например, в вителло тоннато, сдобренном семенами конопли, и в деликатных ньокки с треской в густом молочном соусе, и в насыщенном ризотто с томленым ребром бычка и шалфеем, и в черноморских рапанах с попкорном из неро венере, приправленном унаги и копченой фетой.

Фото: Андрей Суворин

Отдельный разговор – десертная карта. Она состоит из двух частей. Первая – небольшая – в ней собраны десерты для сервировки непосредственно в ресторане. Здесь определенно стоит обратить внимание на ананас с кокосовым крем-брюле и на ромовую бабу с лимонным кремом.

Фото: Андрей Суворин

Вторая часть охватывает сладости и выпечку, которые предлагают, что называется, на вынос – все это представлено в большой витрине практически у выхода. Здесь пироги и тарты с разнообразными начинками, а также чизкейк и кокосовый мусс с миндалем.

Фото: Андрей Суворин

Средний счет – 2 000 рублей.

Фото: Андрей Суворин

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Фото: Андрей Суворин
Автор: 27 июня 2022, 16:42

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