"Бомбическая красотка": Родившая скромница Арзамасова продемонстрировала голый живот

После родов Лиза Арзамасова сильно изменилась, и она доказала это в очередной раз серией откровенных снимков.

Роман и брак Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха стали самыми неожиданными и громкими событиями в шоу-бизнесе. 25-летняя Лиза Арзамасова и 46-летний Илья Авербух перестали скрывать свои отношения в прошлом году, когда их засекли вместе в одном из ресторанов. Вскоре пара официально заключила брак. А 14 августа 2021 года звезда сериала "Папины дочки" родила от мужа сына по имени Лев.

Лиза Арзамасова счастлива в отношениях с супругом, который старше ее на 21 год. Актриса быстро пришла в форму после родов и уже приступила к работе.

В своем телеграм-канале Лиза Арзамасова опубликовала серию фото, на которых позирует с голым животом. Таклй образ был непривычным для нее, ведь актриса всегда выглядит кротко и скромно.

27-летняя Арзамасова предстала в светлом образе. На ней был топ оттенка пыльная роза, юбка-миди с низкой посадкой и в белом джемпере, который она накинула на плечи. Завершали образ грубые розовые ботинки на массивной подошве.

"Тепла нам", – написала актриса театра и кино.

Поклонники с восторгом отреагировали на фотосессию. Многие отметили, что после родов Арзамасова стала еще стройнее, чем до. Особенно восхитил россиян живот родившей звезды.

"Худышка, а пресс какой. Даже завидую"; "Бомбическая красотка", – написали фанаты.

Лиза Арзамасова отметила, что хорошая фигура – результат спортивных тренировок и правильного питания. При этом звезда может позволить себе съесть чипсы или шоколад. Однако многие поклонники считают, что это всего лишь генетика.