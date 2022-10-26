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Шоу-бизнес
Роман с Сотниковой, три развода и ребенок от девушки на 26 лет моложе: как живет холостяк Соколов

Роман с Сотниковой, три развода и ребенок от девушки на 26 лет моложе: как живет холостяк Соколов

Знаменитый сердцеед так и не смог остепениться ни в одних отношениях.
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Андрей Соколов прославился на всю страну после выхода фильма "Маленькая Вера". Именно тогда артист в один миг стал звездой и предметом обожания миллионов женщин. Сегодня Соколов по-прежнему остается холостяком и похитителем дамских сердец. Он крутил множество романов, трижды был женат, познал радость отцовства, но так и не смог обрести счастье в личной жизни.

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Андрей Соколов всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Актер не скрывает, что позволял себе менять избранниц как перчатки. Впрочем, для поклонников творчества звезды это не новость. О любовных похождениях и бурных интрижках артиста уже давно ходят легенды. В разное время ему приписывали романы с актрисой Мариной Влади, французской певицей Патрисией Каас, дочерью худрука "Ленкома" Александрой Захаровой и другими знаменитостями. А в 90-е актер питал нежные чувства к Вере Сотниковой.

Сотникова признавалась, что у нее с коллегой по фильму "Охота на сутенера" был очень красивый и страстный роман. Более того, по словам актрисы, Соколов вполне мог бы стать ее мужем. К сожалению, до свадьбы дело так и не дошло. Знаменитости не смогли сохранить отношения и расстались.

Несмотря на неготовность связывать себя семейными узами, Андрей Соколов трижды женился. С первой избранницей, Ириной, актер познакомился в аэропорту. Вскоре молодые люди стали мужем и женой, но брак продлился всего несколько месяцев. Второй супругой звезды стала фотомодель и актриса Евгения Гусева. Увы, эти отношения тоже просуществовали недолго. Уже через год пара рассталась, не называя причин.


Череда мимолетных браков закончилась в 2005-м, когда актер встретил модельера Ольгу Попову. Несмотря на 26-летнюю разницу в возрасте, между ними вспыхнули чувства. А когда возлюбленная забеременела, Соколов сделал ей предложение. В 2010 году у пары родилась дочка Софья. Так, в 48 лет артист впервые стал отцом.

Казалось, Соколов наконец остепенился и обрел тихое семейное счастье. Однако в 2015-м, спустя 10 лет отношений, Андрей и Ольга неожиданно расстались. Поговаривали, что брак распался из-за измен звезды. К счастью, экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения ради дочери.

Сейчас, в свои 60 лет, Андрей Соколов по-прежнему считается завидным холостяком. Актер продолжает добиваться новых высот в профессии, но главным своим достижением называет единственную наследницу. Софья, которой исполнилось уже 12 лет, часто проводит время с отцом и радует его успехами в учебе.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Андрей Соколов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 октября 2022, 11:53 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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